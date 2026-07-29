Edutech: la DGE abrió las inscripciones para la segunda edición y así se puede participar

La iniciativa de la Dirección General de Escuelas ( DGE ) convocó a estudiantes, docentes y profesionales a trabajar en equipos interdisciplinarios para diseñar soluciones innovadoras a problemáticas reales del ámbito educativo. Las inscripciones ya están abiertas. Las fechas a tener en cuenta y el paso a paso.

"La Dirección de Educación Superior de Mendoza invita a participar en una nueva edición de la Hackathón EduTech, que se desarrollará del 26 al 29 de agosto próximo, en el Instituto de Educación Superior 9-023 y Auditorio Municipal de Maipú, Marciano Cantero", confirmaron desde el Gobierno.

Estas jornadas representan una experiencia de innovación abierta organizada conjuntamente por el IES 9-023 y el IES Tomás Alva Edison, que busca promover el trabajo colaborativo, la creatividad y el desarrollo de soluciones tecnológicas para transformar la educación.

La propuesta reunirá a estudiantes, docentes, graduados y profesionales de distintas disciplinas en una jornada intensiva de trabajo colaborativo, donde los participantes conformarán equipos interdisciplinarios para abordar desafíos reales vinculados con la educación mediante metodologías ágiles de innovación y diseño de soluciones.

La Hackathon, con una jornada virtual (26 de agosto) y dos que serán presenciales (28 y 29 de agosto), se presenta como una oportunidad para fortalecer competencias cada vez más valoradas en el mundo profesional, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el liderazgo, la creatividad, la comunicación y el trabajo en equipo, integrando además herramientas digitales y nuevas tecnologías aplicadas al ámbito educativo.

La directora de Educación Superior, Mariela Ramos, destacó que este tipo de iniciativas reflejan el modelo de formación que impulsa la provincia. «Hoy la Educación Superior debe formar profesionales capaces de trabajar en equipos diversos, generar ideas innovadoras y construir soluciones para problemas complejos. Espacios como esta Hackathon permiten desarrollar esas capacidades en contextos reales de aprendizaje y fortalecen el vínculo entre la educación, la tecnología y la innovación», expresó.

La Hackathon EduTech propone una metodología de aprendizaje basada en desafíos. Durante el evento, los equipos recorrerán distintas etapas de trabajo que incluyen la identificación del problema, la generación de ideas, el diseño de propuestas, el desarrollo de prototipos y la presentación final ante un jurado especializado. En todo el proceso contarán con el acompañamiento de mentores provenientes de distintos campos del conocimiento. Más que una competencia, la iniciativa busca convertirse en un espacio de aprendizaje intensivo donde los participantes puedan intercambiar conocimientos, desarrollar proyectos de alto impacto y fortalecer una cultura de innovación colaborativa.

En ese contexto, la Hackathon EduTech representa una nueva oportunidad para que estudiantes y docentes vivan experiencias de aprendizaje basadas en la colaboración, la experimentación y la construcción colectiva de soluciones que contribuyan a transformar la educación.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas ya pueden inscribirse para participar de esta experiencia a través del sitio oficial del evento, https://www.hackathonedutech.com.ar/. donde también encontrarán información sobre el cronograma, los desafíos, las bases de participación y las actividades previstas.

La Dirección de Educación Superior invita a toda la comunidad educativa a sumarse a esta propuesta que reafirma el compromiso de los Institutos de Educación Superior con una formación innovadora, pertinente y conectada con los desafíos del presente y del futuro.