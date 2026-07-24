Amenazas de tiroteo en las escuelas: qué pasó con los imputados por las pintadas en Mendoza

En abril hubo amenazas de tiroteo en más de 200 escuelas mendocinas. Las autoridades identificaron a los responsables y la Justicia los imputó.

Hace tres meses, una ola de amenazas de tiroteo recorrió las escuelas de todo el país y Mendoza estuvo entre las provincias más afectadas. En una sola semana se registraron pintadas con amenazas en al menos 230 establecimientos educativos, en el marco de un reto viral que se amplificó en redes sociales y que llegó en un momento sensible: el recuerdo todavía fresco del tiroteo en San Cristóbal que dejó un niño fallecido y el caso de la nena de La Paz que llevó un arma a su escuela.

Durante la ola de amenzas de tiroteo algunas escuelas tuvieron custodia policial. Alf Ponce Mercado / MDZ En pocas horas, la DGE elaboró un protocolo y activó los mecanismos para identificar a los responsables. Con el correr de los días, los identificados pasaron de 3 a 19, con 6 imputados. Ahora, la tarea quedó en manos de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil que está trabajando con equipos para abordar los conflictos.

"En esta oportunidad se trabajo con cinco escuelas y hay otras dos por sumarse. De esas escuelas hubo chicos imputados por pintadas y se trabajo con ellos , las familias y la comunidad educativa. las causas de alumnos de esas siete escuelas llegaron a Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil de Mendoza" explicaron a MDZ desde el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE Mendoza.

Amenazas, imputados y justicia restaurativa En primer lugar, los equipos interdisciplinarios promovieron círculos restaurativos dentro de los establecimientos, con la participación de estudiantes, familias, directivos, docentes y técnicos. En esos espacios se dialogó sobre el impacto real de las amenazas, se reconocieron responsabilidades y se construyeron acuerdos para restablecer la convivencia. Los adolescentes involucrados elaboraron cartas de reflexión e impulsaron acciones de concientización sobre el uso responsable de las redes sociales dirigidas a sus propios compañeros. En la mayoría de los casos, pudieron retomar sus actividades escolares con mayor acompañamiento institucional.

Los talleres de justicia restaurativa en las escuelas. DGE El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, fue claro sobre el enfoque: "Cuando un conflicto involucra a adolescentes, la respuesta del Estado no puede agotarse en la sanción. También debe generar oportunidades para reflexionar sobre lo ocurrido, reparar el daño y reconstruir la convivencia. Ese es el sentido de la justicia restaurativa: transformar un conflicto en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento".