Amenazas en escuelas: identifican nuevos implicados y activan otra fase del protocolo

Una semana después de la ola de pintadas con amenazas de tiroteo en escuelas de Mendoza, continúan las medidas de la Dirección General de Escuelas ( DGE ) y de la Justicia para frenar el accionar de los jóvenes.

En los últimos 7 días, se registraron pintadas con amenazas en al menos 230 establecimientos de la provincia , según confirmó el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar . Por los hechos, ya estaban identificados tres menores, uno de ellos imputable.

Además, una mujer fue detenida como instigadora, luego de que su hijo llevara un arma de juguete a una escuela en Las Heras. La madre del alumno confirmó a las autoridades que tenía conocimiento del hecho, y expresó que ella le recomendó que se la colocara en la cintura y la exhibiera al ingresar al establecimiento educativo.

Este miércoles, el Ministerio de Educación presentará 19 denuncias por contravención: "Se ha incumplido el Código de Contravenciones, entonces el Ministerio presenta la denuncia. En estos 19 casos hay autores identificados de las pintadas que van a tener una consecuencias legal hacia el interior del establecimiento con la quita de puntos o las sanciones correspondientes, y hacia el exterior con sanciones a los padres", afirmó García Zalazar.

El Código de Contravenciones prevé sanciones específicas a los padres, que según lo determine el juez, serán multas económicas, trabajos comunitarios o en el caso de ser reincidente, días de cárcel.

A los 19 casos mencionados, se le suman otros seis menores identificados en edad punible, que quedan en manos de la Justicia Penal Juvenil.

Cómo siguen los protocolos en las escuelas

A partir de este miércoles, los protocolos pasan a la siguiente fase. "Ya se cumplió una semana de las amenazas, por lo que de ahora en más habrá decisiones que tomará cada escuela", indicó el ministro de Educación.

Por ende, será cada establecimiento el que decida si los chicos continúan sin ingresar con mochilas a clases. También las escuelas tendrán habilitado un período de tiempo en el cual podrán realizar jornadas de reflexión y acción con especialistas para abordar estos temas.

mochilas jardin de infantes alumnos (2).JPG A partir de este miércoles, cada escuela decidirá si los chicos asisten con mochila o no. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Por último, la DGE enviará un comunicado a los padres para ratificar el "compromiso parental", en el que se recuerda cuáles son los deberes de guarda y las obligaciones que tienen para con sus hijos.

"Nosotros necesitamos un clima de convivencia escolar positivo para que los chicos en las escuelas puedan educarse, aprender. Y necesitamos la colaboración de los padres. Lo que vimos la última semana es un fenómeno global. Esto ha sucedido no solo en Argentina, sino también en otros países de Latinoamérica. Estamos pidiéndole a la Secretaría de Educación de la Nación acciones conjuntas", dijo García Zalazar.

Y reforzó: "Esperamos que este tipo de acciones no se repitan en Mendoza".

Freno a las redes sociales

Mientras se investiga el origen de las pintadas, que estaría relacionado a un reto viral difundido en redes sociales, el Gobierno de Mendoza solicitó la intervención de las plataformas digitales.

Celulares en las escuelas La DGE solicitó la intervención de las redes sociales para dar de bajas publicaciones en las que se reproducían amenazas en las escuelas. Shutterstock

"Hemos tenido respuesta favorable de las redes sociales, sobre todo de la que más usan los adolescentes de Mendoza que es TikTok. En la provincia ya se han dado de baja más de 1.100 publicaciones que tenían que ver con la reproducción de estas amenazas", detalló el ministro.

El accionar de la Policía

Otra de las medidas que se revisó en las últimas horas tiene que ver con la presencial de la Policía en las escuelas. Desde este martes, ya no hay consignas en los establecimientos educativos.

"Se modificó por un patrullaje activo con objetivo concreto. Es decir, cada establecimiento escolar va a ser un objetivo especial de patrullaje, pero no va a estar el policía toda la jornada en la escuela", aseguró Mercedes Rus, ministra de Seguridad.

Por su parte, Rus confirmó que recibieron cerca de 400 llamadas al 911 en los últimos días, lo que implicó un "desgaste del sistema". A esto se le sumaron los operativos policiales para poder cubrir cada uno de los establecimientos: en total hubo 800 policías por día.