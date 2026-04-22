Liberaron a la ciudadana española acusada de instigar a su hijo a llevar un arma de juguete a la escuela

La mujer de nacionalidad española que había sido detenida tras el episodio en una escuela de Las Heras recuperó la libertad este martes por la noche. La decisión fue tomada por el fiscal interviniente en el caso, luego de un pedido presentado por la defensa.

Se trata de la madre del menor que días atrás asistió a clases con una réplica de arma de fuego. El hecho ocurrió en medio de una seguidilla de amenazas de tiroteos en distintos establecimientos educativos de Mendoza.

Según confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal, la mujer continúa imputada en la causa. La acusación fue encuadrada como intimidación pública agravada por la participación de un menor de edad.

La ciudadana española acusada por instigar a su hijo a llevar un arma de juguete a la escuela en medio de las amenazas de tiroteos en Mendoza. (Se pixela el rostro para no comprometer la identidad de su hijo menor de edad)

El episodio que generó la investigación ocurrió la semana pasada en una escuela de Las Heras. Allí, un estudiante ingresó con un arma de juguete, lo que activó un fuerte operativo policial.

Con el correr de las horas, se determinó que el menor había llevado la réplica por recomendación de su madre. La mujer explicó que buscaba realizar una especie de protesta frente a las medidas adoptadas por las autoridades.

De acuerdo a su propio testimonio, la intención era demostrar que, pese a los controles, una persona podía ingresar con un arma a una institución educativa. Esa declaración fue clave para que avanzara la imputación en su contra.

La decisión judicial y el estado de la causa

Tras el hecho, la mujer fue detenida en flagrancia y quedó a disposición de la Justicia. En un primer momento, fue alojada en una dependencia policial y luego trasladada al penal de mujeres de Almafuerte II.

Sin embargo, en las últimas horas el fiscal Juan Manuel Sánchez resolvió otorgarle la libertad. La medida se tomó luego de analizar el pedido presentado por la imputada.

A pesar de haber recuperado la libertad, la situación judicial de la mujer sigue siendo delicada. La causa continúa en investigación y la imputación fue ampliada recientemente dentro del expediente.

Un contexto marcado por el temor en las escuelas

Alumnos con armas en las escuelas Informe MDZ Instagram @mdzol

El caso no se dio en un vacío, sino en un contexto de creciente preocupación por amenazas en colegios de Mendoza. En los últimos días, aparecieron pintadas intimidatorias en distintos puntos de la provincia.

Estos episodios generaron alarma en la comunidad educativa y derivaron en operativos preventivos. Las autoridades reforzaron controles y protocolos para evitar situaciones de riesgo.

En ese escenario, el hecho del arma de juguete tuvo un fuerte impacto y reavivó el debate sobre la seguridad en las escuelas. Mientras tanto, la Justicia sigue avanzando para esclarecer responsabilidades.