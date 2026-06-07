Accidente fatal: murió un motociclista tras chocar de frente con una camioneta en Maipú

El accidente ocurrió sobre calle Don Bosco, en Rodeo del Medio. Los vehículos chocaron de frente y el conductor del rodado menor falleció.

El accidente ocurrió sobre calle Don Bosco, en Rodeo del Medio, y dejó como saldo una víctima fatal. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Un motociclista falleció la tarde de este domingo luego de protagonizar un violento accidente vial en Rodeo del Medio, en el departamento Maipú. El siniestro ocurrió sobre calle Don Bosco, a unos 500 metros de la Ruta 20, y tuvo como protagonistas a una camioneta y una motocicleta.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 19, cuando una Ford Ecosport que era conducida por una mujer de 37 años circulaba en dirección norte por la mencionada arteria, mientras que la motocicleta Zanella de 150 cilindradas lo hacía en sentido contrario.

El conductor falleció en el lugar Por motivos que aún son materia de investigación, ambos vehículos terminaron colisionando de frente. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor sufrió lesiones de extrema gravedad y falleció en el lugar.