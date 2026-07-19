Dolor por el joven policía y futbolista que murió en un trágico accidente en Rivadavia

La muerte de Alessandro Alcaraz, el joven auxiliar de la Policía de Mendoza que perdió la vida durante la madrugada de este domingo en un accidente de tránsito en Rivadavia , provocó una profunda conmoción en el departamento. Horas después de conocerse el fatal desenlace, las redes sociales comenzaron a colmarse de mensajes de despedida y de acompañamiento para sus familiares.

Además de desempeñarse como auxiliar de la fuerza provincial, Alcaraz integraba el plantel de Primera División del Club Social y Deportivo Cumelén , institución que lo despidió con un emotivo comunicado en el que expresó el dolor de toda la comunidad deportiva por su fallecimiento.

A través de un comunicado, la institución lamentó su fallecimiento y manifestó el profundo dolor que atraviesan jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, socios y las familias que integran el club.

En el mensaje, la entidad destacó el compromiso con el que Alcaraz defendió los colores de la institución y recordó que su pérdida impactó no solo en el plantel de Primera División, sino también en toda la comunidad que forma parte del club. Además, hizo llegar sus condolencias a familiares, amigos y allegados, al tiempo que expresó su deseo de que encuentren fortaleza para afrontar este difícil momento.

El Club Social y Deportivo Cumelén se despidió de Alessandro Alcaraz, quien era jugador de la Primera Dicisión del club, a traves de un comunicado.

La despedida también llegó desde la Liga Rivadaviense de Fútbol . Mediante una publicación en sus redes sociales, la entidad manifestó: "Lamentamos profundamente la partida del jugador del Club Social y Deportivo Cumelén. Acompañamos a su familia, amigos y a toda la institución en este difícil momento. Q.E.P.D.".

El comunicado de la Liga Rivadaviense de Futbol.

Con el correr de las horas, el dolor también se trasladó a las redes sociales. Las publicaciones realizadas por el club y la Liga Rivadaviense se llenaron de mensajes de despedida para Alessandro Alcaraz y de palabras de aliento dirigidas a su familia. Amigos, compañeros, hinchas y vecinos de Rivadavia utilizaron ese espacio para expresar su tristeza por la muerte del joven y acompañar a sus seres queridos en medio de la conmoción que generó la tragedia. Las muestras de cariño y solidaridad se repitieron durante toda la jornada, reflejando el impacto que provocó la noticia en la comunidad deportiva del departamento.

El accidente

Alessandro Alcaraz murió durante la madrugada de este domingo tras protagonizar un violento accidente de tránsito en el distrito Los Campamentos, en Rivadavia.

De acuerdo con la información policial, el siniestro ocurrió a las 3 sobre calle Florida, a unos 400 metros al norte de calle Menem. El joven conducía un Peugeot 206 cuando, por causas que son materia de investigación, perdió el control del vehículo e impactó contra una pilastra ubicada en las inmediaciones del Club Social y Deportivo El Globo.

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo. Prensa Ministerio de Seguridad

Tras el choque, fue trasladado por familiares al Hospital Carlos Saporiti, donde profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) confirmaron su fallecimiento como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Según el parte policial, Alcaraz se desempeñaba como auxiliar de la Policía de Mendoza y al momento del accidente se encontraba franco de servicio. En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría Los Campamentos, Policía Vial y Policía Científica, quienes realizaron las pericias para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.