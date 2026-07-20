Accidente en el Acceso Este: tres vehículos protagonizaron un choque múltiple durante la mañana

Un fuerte choque que involucró a tres vehículos se registró durante la mañana sobre el Acceso Este. El accidente no dejó personas heridas, aunque provocó complicaciones en el tránsito y demandó un operativo policial para resguardar la zona.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el siniestro ocurrió a las 8 frente al predio de la Virgen, cuando un Volkswagen Gol impactó contra otros dos automóviles que ya habían colisionado sobre la calzada por causas que aún son materia de investigación. Como consecuencia del impacto, los tres vehículos quedaron detenidos en el lugar.

Efectivos trabajan en el lugar Tras el aviso del hecho, efectivos policiales y personal de Tránsito se desplazaron hasta el sector para ordenar la circulación vehicular y garantizar la seguridad de quienes transitaban por la zona, mientras se realizaban las tareas correspondientes.