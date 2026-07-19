Brutal accidente en Rivadavia: murió un joven de 21 años, auxiliar de la Policía de Mendoza

La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital, donde los médicos confirmaron el fatal desenlace.

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo.

Un joven de 21 años murió durante la madrugada de este domingo tras protagonizar un accidente de tránsito en el departamento de Rivadavia. El siniestro ocurrió en el distrito Los Campamentos y las causas que provocaron el hecho son materia de investigación.

De acuerdo con la información oficial, el accidente se registró alrededor de las 3:15 sobre calle Florida, a unos 400 metros al norte de calle Menem. En el lugar intervinieron efectivos de la Subcomisaría Los Campamentos, Policía Vial y Policía Científica.

La víctima conducía un Peugeot 206 cuando, por motivos que aún no fueron establecidos, perdió el dominio del vehículo e impactó contra una pilastra ubicada en las inmediaciones del Club Social y Deportivo El Globo.

Accidente fatal en Rivadavia. Prensa Ministerio de Seguridad Qué se sabe del fatal accidente y la víctima Tras el choque, el joven fue trasladado por familiares al Hospital Carlos Saporiti. Allí, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado confirmaron su fallecimiento a causa de las graves lesiones sufridas.

Según el parte policial, la víctima se desempeñaba como auxiliar de la Policía de Mendoza y al momento del accidente se encontraba franco de servicio.