Video: el fuerte accidente de Hamilton en Spa y su llamativa similitud con el de Gasly

Lewis Hamilton protagonizó un fuerte accidente durante la tercera práctica libre del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 . El piloto de Ferrari perdió el control de su monoplaza sobre el final de la sesión, terminó contra las defensas y provocó una bandera amarilla en el circuito de Spa-Francorchamps.

El incidente ocurrió en la salida de la curva 13, el mismo sector donde Pierre Gasly había sufrido un accidente durante la segunda práctica libre del viernes. La maniobra de ambos pilotos tuvo una secuencia similar, con una pérdida de control de la parte trasera del monoplaza antes de finalizar contra la barrera.

Hamilton llegaba a los últimos minutos de la sesión ubicado en la quinta posición de la tabla de tiempos. Sin embargo, el golpe generó daños en la parte trasera de su Ferrari y obligó al equipo italiano a trabajar contrarreloj para intentar tener el auto listo antes de la clasificación.

Las imágenes de la repetición mostraron que el incidente del británico tuvo muchas similitudes con el protagonizado por Gasly un día antes. Hamilton llegó a la curva 13, perdió estabilidad en la parte trasera del SF-26 e intentó corregir la trayectoria, pero terminó saliéndose de la pista.

La diferencia principal estuvo en el impacto final. Mientras que Gasly golpeó la barrera de neumáticos con mayor fuerza y salió despedido hacia atrás, Hamilton logró evitar un golpe frontal y apenas rozó el extremo de la protección.

El fuerte accidente de Hamilton en la FP3 del GP de Bélgica

Fuerte accidente de Pierre Gasly durante la FP2 en Spa

Aun así, el contacto fue suficiente para provocar daños importantes en el monoplaza de Ferrari, especialmente en la zona trasera, lo que complicó el trabajo del equipo a pocas horas de la clasificación.

Hamilton asumió la responsabilidad del choque

El siete veces campeón del mundo no tardó en reconocer su error después del accidente. Por radio, el británico se disculpó con su equipo tras el impacto: "He destrozado el coche, lo siento chicos", le comunicó a su ingeniero Carlo Santi.

El accidente dejó a Ferrari con menos tiempo para completar los últimos ajustes de configuración antes de la clasificación. En lugar de centrarse en la puesta a punto del monoplaza, los mecánicos tendrán que concentrarse en reparar los daños del auto número 44.

La situación llegó en un momento exigente para la escudería italiana, que busca mantenerse competitiva en Spa-Francorchamps frente al rendimiento mostrado por sus principales rivales.

Antonelli lideró la práctica antes del accidente de Hamilton

Más allá del incidente del piloto de Ferrari, la tercera práctica libre tuvo como protagonista a Kimi Antonelli. El italiano de Mercedes marcó el mejor tiempo de la sesión con una vuelta de 1 minuto, 45 segundos y 990 milésimas.

Antonelli superó por menos de dos décimas a Lando Norris (McLaren), mientras que Max Verstappen (Red Bull) y George Russell (Mercedes) completaron las primeras posiciones de la clasificación de tiempos.