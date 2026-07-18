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Franco Colapinto

Colapinto fue 13º en la última práctica libre antes de la qualy en Spa: Antonelli, otra vez el más rápido

El piloto argentino completó el último ensayo con una mejora en el cierre y ahora apunta a conseguir un buen resultado en la clasificación.

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Colapinto ya piensa en la qualy.&nbsp;

Colapinto ya piensa en la qualy. 

Instagram Alpine
Franco Colapinto disputa la FP3, antes de la qualy en el GP de Bélgica.&nbsp;

Franco Colapinto disputa la FP3, antes de la qualy en el GP de Bélgica. 

Instagram @alpinef1team

Franco Colapinto finalizó 13º en la última práctica libre del Gran Premio de Bélgica, décima fecha del campeonato de la Fórmula 1. El más rápido de la sesión -que terminó con bandera amarilla por un accidente de Hamilton- fue el líder del campeonato, Kimi Antonelli.

El piloto italiano de Mercedes completó los 7.004 metros del circuito de Spa-Francorchamps en 1:45.944, registro con el que encabezó la tabla de tiempos antes de la clasificación. Antonelli superó por 145 milésimas al británico Lando Norris (McLaren), mientras que el vigente campeón Max Verstappen (Red Bull) quedó tercero, a 148 milésimas de la referencia. Los tres consiguieron sus mejores vueltas con neumáticos blandos.

Por su parte, George Russell (Mercedes), segundo en el campeonato y compañero de Antonelli, finalizó cuarto, a 367 milésimas del tiempo establecido por el líder del Mundial.

La actividad en Spa continuará con la esperada sesión de clasificación, que comenzará a las 11 (hora argentina).

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP3

Colapinto, P13 en la FP3

Final accidentado

Lewis Hamilton dañó su monoplaza en la curva 13, el mismo sector del circuito donde Pierre Gasly protagonizó un accidente durante la jornada del viernes.

"Sí, destrocé el coche", reconoció el británico por radio tras el incidente.

Las repeticiones mostraron que la maniobra fue muy similar a la de Gasly. Hamilton perdió el control del auto, aunque en menor medida, y solo rozó el extremo de la barrera de neumáticos, evitando un impacto más fuerte como el que sufrió el piloto de Alpine.

Colapinto mejora con neumáticos blandos

Franco Colapinto ascendió al 13° puesto tras completar su primera vuelta rápida con neumáticos blandos.

En la parte alta de la clasificación continúa Kimi Antonelli, aunque su mejor registro corresponde a una vuelta realizada con su primer juego de neumáticos blandos. Además, las repeticiones mostraron que el piloto de Mercedes perdió momentáneamente el control del monoplaza.

Lando Norris, que había finalizado segundo en la jornada del sábado, vuelve a ubicarse entre los más rápidos, mientras que Max Verstappen también se mantiene por delante de los Ferrari. Por su parte, Charles Leclerc todavía no marcó un tiempo con su segundo juego de neumáticos blandos.

Colapinto continúa con el plan de trabajo

Franco Colapinto sigue en pista con neumáticos medios y aseguró que el balance del monoplaza es positivo hasta el momento.

Desde Alpine explicaron que el argentino continúa completando un stint largo con ese compuesto. "Todavía estamos con neumáticos medios completando una tanda más larga. Aún no registramos un tiempo con neumáticos blandos", informó la escudería.

Gran tiempo para Antonelli

Kimi Antonelli pasó al frente de la sesión con una vuelta que lo dejó 0.799 segundos por delante de Lewis Hamilton, estableciendo el mejor registro del día hasta el momento.

Además, el piloto de Mercedes le sacó 1.296 segundos a su compañero de equipo, ampliando de manera contundente la diferencia dentro de la escudería.

Alpine realiza ajustes

Franco Colapinto regresó a los boxes para que el equipo realice modificaciones en la puesta a punto. Alpine volvió a la configuración utilizada el sábado antes de que el piloto argentino regrese a la pista.

Desde la escudería explicaron el trabajo que están realizando: "Estamos avanzando bien con el plan. En el garaje haciendo algunos cambios antes de nuestra segunda vuelta".

Problemas para Hadjar en la salida de boxes

Isack Hadjar quedó detenido al final del pit lane y reportó el inconveniente por radio: "Sin potencia. ¡Dios mío, Dios mío!.".

La situación provocó la aparición de banderas amarillas en la salida de boxes. Al haberse detenido más allá de la línea blanca, su equipo no puede intervenir sobre el monoplaza, por lo que serán los comisarios quienes deberán retirarlo para que la actividad pueda reanudarse con normalidad.

El incidente representa un contratiempo importante para Hadjar, que este fin de semana estrenó una nueva unidad de potencia.

Verstappen y Russell ya giran en pista

Max Verstappen salió a la pista con neumáticos blandos y, en sus primeras vueltas, se ubicó en la segunda posición, a cuatro décimas del tiempo marcado por Lewis Hamilton.

Por su parte, George Russell también comenzó su actividad en la sesión, por lo que en los próximos minutos se podrá tener una primera referencia del rendimiento de Mercedes.

Mercedes espera para salir a pista

Uno de los aspectos a seguir en esta sesión será el rendimiento de George Russell y si consigue acercarse al ritmo de su compañero de equipo. El británico sufrió problemas de deslizamiento tanto en el eje delantero como en el trasero, lo que le impidió atacar las curvas con confianza.

Hasta el momento, ninguno de los dos pilotos de Mercedes ha salido a la pista, por lo que habrá que esperar para evaluar su desempeño.

Max Verstappen y Charles Leclerc son los otros pilotos que todavía no registran actividad en esta sesión.

Diferentes estrategias

Franco Colapinto e Isack Hadjar salen con neumáticos medios, aunque todo indica que el piloto francés seguirá una estrategia distinta, ya que partirá desde la última posición de la parrilla el domingo.

El resto de los pilotos utilizará neumáticos blandos para la salida, incluidos los representantes de Haas y Cadillac. Por su parte, Pierre Gasly también se prepara para largar luego del intenso trabajo realizado por Alpine.

Franco Colapinto es el primero en salir a pista

El piloto argentino sale a pista con Alpine tras un buen día ayer, donde terminó entre los diez primeros en la FP2.

7:30 Comienza la FP3 en Spa

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