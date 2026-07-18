Colapinto fue 13º en la última práctica libre antes de la qualy en Spa: Antonelli, otra vez el más rápido
El piloto argentino completó el último ensayo con una mejora en el cierre y ahora apunta a conseguir un buen resultado en la clasificación.
Franco Colapinto finalizó 13º en la última práctica libre del Gran Premio de Bélgica, décima fecha del campeonato de la Fórmula 1. El más rápido de la sesión -que terminó con bandera amarilla por un accidente de Hamilton- fue el líder del campeonato, Kimi Antonelli.
El piloto italiano de Mercedes completó los 7.004 metros del circuito de Spa-Francorchamps en 1:45.944, registro con el que encabezó la tabla de tiempos antes de la clasificación. Antonelli superó por 145 milésimas al británico Lando Norris (McLaren), mientras que el vigente campeón Max Verstappen (Red Bull) quedó tercero, a 148 milésimas de la referencia. Los tres consiguieron sus mejores vueltas con neumáticos blandos.
Por su parte, George Russell (Mercedes), segundo en el campeonato y compañero de Antonelli, finalizó cuarto, a 367 milésimas del tiempo establecido por el líder del Mundial.
La actividad en Spa continuará con la esperada sesión de clasificación, que comenzará a las 11 (hora argentina).