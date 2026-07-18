Colapinto fue 13º en la última práctica libre antes de la qualy en Spa: Antonelli, otra vez el más rápido

Final accidentado

Lewis Hamilton dañó su monoplaza en la curva 13, el mismo sector del circuito donde Pierre Gasly protagonizó un accidente durante la jornada del viernes.

"Sí, destrocé el coche", reconoció el británico por radio tras el incidente.

Las repeticiones mostraron que la maniobra fue muy similar a la de Gasly. Hamilton perdió el control del auto, aunque en menor medida, y solo rozó el extremo de la barrera de neumáticos, evitando un impacto más fuerte como el que sufrió el piloto de Alpine.