Un piloto top de la Fórmula 1 deberá largar con una importante penalización en Spa: el motivo

La sanción fue consecuencia de una decisión técnica tomada por su equipo antes de la actividad en el circuito de Spa-Francorchamps.

El castigo condicionará su ubicación en la grilla para la competencia del domingo.

Isack Hadjar afrontará el Gran Premio de Bélgica con una importante desventaja. El piloto francés recibió una fuerte penalización en la parrilla de salida luego de que Red Bull decidiera incorporar nuevos componentes a la unidad de potencia de su monoplaza, una modificación que excede los límites permitidos por el reglamento de la Fórmula 1.

La sanción ya quedó confirmada, aunque la posición exacta desde la que largará la carrera dependerá del resultado que obtenga en la clasificación del sábado. De todas maneras, el castigo condicionará su ubicación en la grilla para la competencia del domingo en Spa-Francorchamps.

El trazado belga suele ser uno de los escenarios elegidos por los equipos para realizar este tipo de cambios. Sus largas rectas y las múltiples oportunidades de adelantamiento permiten minimizar el impacto de las penalizaciones y ofrecen mayores posibilidades de remontar durante la carrera.

Por qué Isack Hadjar fue sancionado antes del GP de Bélgica Red Bull superó la asignación reglamentaria de componentes para el motor de combustión interna (ICE), el turbocompresor y el sistema de escape del auto de Hadjar. Según el reglamento de la Fórmula 1, exceder por primera vez el límite de cualquiera de estos elementos implica una penalización de 10 puestos en la parrilla, mientras que las siguientes sustituciones suman cinco posiciones adicionales.

Además, todas las sanciones aplicadas durante un mismo fin de semana se acumulan. En caso de que el total supere las 15 posiciones, el piloto deberá iniciar la carrera desde el fondo de la parrilla, independientemente del lugar que consiga en la clasificación.