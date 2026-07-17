El preocupante inconveniente de Franco Colapinto apenas salió a pista en Spa: "Está roto"

El argentino tuvo que comunicarse de inmediato con su ingeniero tras detectar una anomalía durante la primera práctica libre.

Franco Colapinto vivió un inicio complicado en la primera práctica libre del Gran Premio de Bélgica. Apenas salió a pista con su Alpine en el circuito de Spa-Francorchamps, el piloto argentino detectó una importante pérdida de potencia y no dudó en comunicar el problema por radio a su ingeniero de carrera, Stuart Barlow.

La situación generó preocupación en el equipo durante los primeros minutos de la sesión. "Está roto, no tengo potencia. Está roto", avisó Colapinto mientras intentaba completar sus primeras vueltas, dejando en evidencia que el monoplaza no respondía con normalidad.

La respuesta de Barlow a Colapinto Desde el muro de Alpine analizaron rápidamente la situación y le informaron al argentino que el auto estaba entregando poco boost, es decir, una menor asistencia de potencia. Como medida inmediata, le pidieron que redujera los cambios para incrementar las revoluciones del motor y recuperar rendimiento.

Franco Colapinto reportó una pérdida de potencia apenas comenzó la primera práctica libre del Gran Premio de Bélgica. Instagram @alpinef1team Luego de comprobar que el inconveniente comenzaba a desaparecer, Barlow le respondió por radio: "El boost está viniendo ahora. No sé por qué se cayó tanto ahí". Con el problema aparentemente resuelto, Colapinto pudo continuar con normalidad el resto de la práctica.