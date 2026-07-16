Colapinto llegó con la camiseta de Messi y sorprendió con una confesión sobre la final del Mundial

Mientras la Fórmula 1 comenzaba la actividad del Gran Premio de Bélgica, Franco Colapinto tenía la cabeza dividida entre el automovilismo y el fútbol. Apenas unas horas después de la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 , el piloto de Alpine apareció en el paddock con la camiseta número 10 de Lionel Messi, un mate en la mano y el entusiasmo propio de cualquier hincha.

El contexto también tenía un condimento especial para la escudería francesa, cuya sede deportiva se encuentra en Enstone, donde el triunfo argentino sobre los ingleses seguramente no pasó inadvertido . Lejos de esconder su alegría, Colapinto incluso respondió cantando "un minuto de silencio..." cuando una integrante del equipo le preguntó cómo estaba tras el triunfo argentino.

Más tarde, durante la conferencia de prensa previa al fin de semana en Spa-Francorchamps, el bonaerense dejó en claro que el Mundial también ocupa un lugar importante en su cabeza. Incluso admitió que la final frente a España le genera más ansiedad que la carrera que él mismo disputará unas horas antes.

A la hora de analizar la victoria sobre Inglaterra, Colapinto destacó la personalidad que mostró el equipo de Lionel Scaloni y la manera en que afrontó un partido cargado de historia.

"Dieron absolutamente todo, y la manera en que nos representan, la forma en que muestran los argentinos que son, es realmente impresionante de ver", aseguró. Luego agregó: "Estoy extremadamente feliz de ser argentino. Estoy muy orgulloso de ellos. Estoy orgulloso de que nunca se rindieran".

Franco Colapinto llegó a Spa-Francorchamps con la camiseta de Lionel Messi, celebró el triunfo de la Selección y habló de la final del Mundial. Instagram @alpinef1team

El piloto también hizo referencia al significado especial que tenía enfrentar a Inglaterra: "Al final es solo un partido de fútbol, pero es un partido muy especial. Por todo lo que pasó, hay muchos condimentos que lo rodean. Estoy feliz por el equipo, feliz por Messi. Muy orgulloso de mi país".

La comparación con el histórico Mundial de México 1986

Aunque nació muchos años después de aquella Copa del Mundo, Colapinto estableció un paralelismo entre la victoria de este miércoles y el inolvidable 2-1 conseguido por la Selección de Diego Maradona en México 1986.

"Es igual que el partido de 1986. Es en los encuentros importantes donde demostrás de qué estás hecho", afirmó. Además, valoró la fortaleza del plantel argentino para salir adelante en los momentos más difíciles del torneo.

"Tuvieron situaciones muy complicadas, pero no se rindieron. Hasta que no se termina, no se termina", expresó, antes de remarcar que el equipo "mostró mucho de ese sentimiento y de esa sangre argentina".

Colapinto, con la cabeza en la final

El domingo será una jornada muy particular para el piloto de Alpine. Primero competirá en el Gran Premio de Bélgica y, unas horas después, seguirá la final del Mundial entre Argentina y España.

Lejos de hablar únicamente de automovilismo, Colapinto reconoció cuál será su principal preocupación: "Seguro que voy a estar mucho más nervioso por el partido que por la carrera".

También se refirió al próximo rival de la Albiceleste y consideró que la rivalidad con España creció en los últimos años por todo lo que se dijo alrededor de Lionel Messi y los futbolistas argentinos. De todos modos, dejó en claro que, para él, el duelo más especial era el que acababa de terminar: "El de Inglaterra era un partido muy importante para ganar. Y estoy muy feliz".