Tras la polémica por Colapinto, Alpine cambió el tono: qué dijo Steve Nielsen antes de Spa

En la antesala del Gran Premio de Bélgica , Alpine realizó un balance de su desempeño en Silverstone y dejó una reflexión que no pasó desapercibida para los seguidores de Franco Colapinto . Después de las críticas que recibió por sus declaraciones previas al GP británico , Steve Nielsen destacó el trabajo del argentino y reconoció la importancia de su remontada para sumar puntos valiosos.

El director general de Alpine había generado debate semanas atrás cuando fue consultado sobre las posibilidades de Colapinto de asegurar un lugar en la temporada 2027 de Fórmula 1. En aquella oportunidad señaló: "Bueno, todo el mundo quiere más. Creo que Franco es un piloto que ha tardado en arrancar, si me atrevo a decirlo. Está mejorando. Si es lo suficientemente bueno, se quedará, y si no lo es, habrá una opción mejor . Así es la Fórmula 1 ".

Estas declaraciones provocaron numerosas reacciones entre los fanáticos del piloto argentino, especialmente porque coincidieron con una etapa clave para definir el futuro de Colapinto dentro de la escudería francesa. Además, tras el Gran Premio de Gran Bretaña, muchos seguidores cuestionaron que Nielsen no se hubiera referido públicamente a la remontada del argentino durante la carrera.

Ahora, en la previa de la cita de Spa-Francorchamps, el dirigente británico sí destacó el rendimiento mostrado por el equipo en Silverstone, aunque también reconoció que el resultado estuvo lejos de ser ideal.

“Entramos en la última doble fecha antes del receso de verano con mucho para analizar después de un par de semanas muy peleadas, dentro y fuera de la pista. Claramente estamos en una lucha muy ajustada por la quinta posición en el Campeonato de Constructores y es evidente que ahora debemos ponernos manos a la obra y llegar al fondo de los problemas que debemos resolver rápidamente”, afirmó Nielsen.

Alpine afronta una batalla directa con Racing Bulls por el quinto puesto del campeonato de constructores, una pelea en la que la diferencia es mínima y donde cada punto puede resultar decisivo antes del receso europeo.

El reconocimiento al piloto argentino

Al analizar lo ocurrido en Silverstone, Nielsen remarcó especialmente la recuperación de sus pilotos desde posiciones retrasadas en la parrilla y puso como ejemplo el desempeño de Colapinto.

“Silverstone fue un evento complicado, pero ambos pilotos hicieron un buen trabajo para recuperarse de posiciones de largada difíciles y terminar dentro de los puntos, especialmente Franco, que ganó 10 lugares para pasar de P19 a P9. Muchas carreras hasta ahora esta temporada se han definido por el desgaste y es importante que estemos ahí para aprovechar cualquier oportunidad”, destacó.

Las palabras del directivo representan un claro reconocimiento por parte de la estructura de Alpine hacia la actuación del argentino, que logró rescatar puntos importantes en una carrera compleja para el equipo.

¿Le pidieron a Nielsen que calme las aguas?

La mira puesta en Bélgica y en las mejoras del auto

Más allá de valorar el resultado obtenido en Gran Bretaña, Nielsen dejó en claro que el objetivo principal es mejorar el rendimiento general del monoplaza para no depender exclusivamente de las circunstancias de carrera.

“En esta ocasión, sin embargo, nuestros rivales estaban en una posición mucho más competitiva para beneficiarse aún más de las circunstancias, y tenemos que mejorar nuestro propio rendimiento para estar en esa situación en el futuro. Y eso es exactamente lo que nuestra lucha en este campeonato exige: más rendimiento del auto”, explicó.

De cara al Gran Premio de Bélgica, Alpine espera introducir desarrollos provenientes de la fábrica de Enstone. Sobre ello, Nielsen concluyó: “El equipo en Enstone está trabajando mucho en las mejoras y es importante que, cuando las introduzcamos en nuestro paquete, sean efectivas y decisivas. Bélgica será una prueba interesante para la actual generación de autos, y podría ser un espectáculo muy diferente a lo que vimos antes en Spa. Es una pista especial en el calendario de Fórmula 1, sin dudas una de las más icónicas, y como siempre vamos allí con optimismo y con el objetivo de lograr el resultado más fuerte posible con ambos autos”.