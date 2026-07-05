Cómo quedaron Colapinto y Alpine en el campeonato tras el GP de Gran Bretaña

El Gran Premio de Gran Bretaña dejó un saldo mixto para Alpine en la Fórmula 1 . En Silverstone, el equipo logró sumar con sus dos pilotos , pero también perdió terreno en la pelea directa dentro del campeonato de constructores.

Franco Colapinto volvió a ubicarse en zona de puntos al finalizar en la novena posición, mientras que Pierre Gasly cruzó la meta décimo, permitiendo que la escudería francesa cierre la jornada con un total de tres unidades.

El resultado en Silverstone significó un paso importante para el piloto argentino, que logró alcanzar a Oliver Bearman en la tabla de puntos, aunque fue superado por el rookie Arvid Lindblad, quien con un séptimo puesto sumó seis unidades y se consolidó como una de las revelaciones del año.

Colapinto ahora acumula 18 puntos en el campeonato de pilotos y ya sumó unidades en cinco carreras distintas de la temporada, consolidando su regularidad en la categoría.

En la parte alta del campeonato, el líder es Kimi Antonelli con 179 puntos, seguido por George Russell con 154 y Lewis Hamilton con 147. Más atrás aparece Charles Leclerc con 108 unidades.

Todos los pilotos que sumaron puntos en el GP de Gran Bretaña. X F1

Alpine en el campeonato de constructores

Para Alpine, el GP de Gran Bretaña tuvo un costado positivo al ver a ambos pilotos sumar, lo que permitió sostener el quinto puesto en el campeonato de constructores con 60 unidades. Sin embargo, el avance de Racing Bulls (57 puntos) recortó diferencias y encendió la pelea directa para definir quien es "el mejor del resto" este año.

En la parte alta del campeonato, Mercedes continúa liderando con 333 puntos, seguido por Ferrari (255) y McLaren (179), mientras que Red Bull se mantiene cuarto con 128 unidades tras una carrera marcada por el incidente de Max Verstappen, que obligó a neutralizar el final bajo coche de seguridad.

La victoria en Silverstone quedó en manos de Charles Leclerc, escoltado por George Russell y Lewis Hamilton, en una carrera que cerró con fuerte impacto en la lucha por el Mundial de Fórmula 1.