Máxima tensión en Alpine: la peligrosa maniobra de Gasly que desató la bronca de Colapinto

El duelo entre los Alpine en la primera vuelta generó una situación límite y dejó al argentino visiblemente molesto con su compañero.

Franco Colapinto y Pierre Gasly protagonizaron un tenso momento en la largada del GP de Gran Bretaña.

La primera vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña dejó un momento de máxima tensión dentro de Alpine. En pleno intento por avanzar posiciones, Franco Colapinto protagonizó un ajustado cruce con Pierre Gasly que estuvo cerca de terminar en un toque entre los dos compañeros de equipo.

El piloto argentino había realizado una gran largada y avanzaba desde el fondo de la grilla cuando quedó emparejado con el francés. En la disputa por la posición, ambos compartieron la trazada en una maniobra muy exigente que obligó a Colapinto a reaccionar para evitar el contacto.

La secuencia generó un inmediato reclamo del bonaerense, que descargó toda su frustración por radio mientras continuaba la competencia. Desde el muro de Alpine buscaron serenarlo rápidamente para que mantuviera la concentración en la carrera.

Así fue la maniobra que hizo estallar a Colapinto Las imágenes de la cámara a bordo permitieron reconstruir el incidente. Cuando Colapinto ya se lanzaba al sobrepaso, el francés cerró su trayectoria y dejó al argentino sin espacio sobre la pista, una situación que incluso provocó que el Alpine de Colapinto perdiera momentáneamente estabilidad.

Las maniobras de Colapinto y Gasly tras la largada en Silverstone La reacción del piloto argentino no tardó en llegar. "¿Qué mierda está haciendo Gasly? ¿Qué mierda hace?", exclamó por radio visiblemente molesto. Desde el box, su ingeniero Stuart Barlow intentó bajar la tensión con una respuesta inmediata: "Lo están apretando contra vos. Cabeza abajo".