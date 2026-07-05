Déjà vu en Alpine: de cuánto fueron las ridículas paradas en boxes durante la carrera en Silverstone

El equipo volvió a sufrir demoras en boxes en un fin de semana que reaviva viejas preocupaciones dentro de la escudería.

Alpine había comenzado la temporada 2026 de Fórmula 1 con señales alentadoras. Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly lograron actuaciones consistentes, reflejando el trabajo realizado por el equipo en el desarrollo del A526 y la intención de dejar atrás los errores que habían condicionado el rendimiento en el pasado.

Sin embargo, con el avance del calendario, algunas de esas falencias comenzaron a reaparecer. Lo que parecía un punto de inflexión positivo terminó transformándose en una tendencia preocupante que volvió a instalar dudas dentro del equipo.

Las complicaciones surgidas en el Gran Premio de Austria ya habían encendido una alerta que se profundizó en Silverstone, donde un viejo problema volvió a repetirse en el momento menos oportuno para la escudería francesa.

Alpine y la pesadilla de las paradas en boxes Durante el Gran Premio de Gran Bretaña, Alpine volvió a mostrar demoras significativas en sus detenciones. La parada de Franco Colapinto se extendió a 3,2 segundos, mientras que la de Pierre Gasly alcanzó los 7,5 segundos, un registro especialmente crítico en la Fórmula 1.