Déjà vu en Alpine: de cuánto fueron las ridículas paradas en boxes durante la carrera en Silverstone
El equipo volvió a sufrir demoras en boxes en un fin de semana que reaviva viejas preocupaciones dentro de la escudería.
Alpine había comenzado la temporada 2026 de Fórmula 1 con señales alentadoras. Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly lograron actuaciones consistentes, reflejando el trabajo realizado por el equipo en el desarrollo del A526 y la intención de dejar atrás los errores que habían condicionado el rendimiento en el pasado.
Sin embargo, con el avance del calendario, algunas de esas falencias comenzaron a reaparecer. Lo que parecía un punto de inflexión positivo terminó transformándose en una tendencia preocupante que volvió a instalar dudas dentro del equipo.
Las complicaciones surgidas en el Gran Premio de Austria ya habían encendido una alerta que se profundizó en Silverstone, donde un viejo problema volvió a repetirse en el momento menos oportuno para la escudería francesa.
Alpine y la pesadilla de las paradas en boxes
Durante el Gran Premio de Gran Bretaña, Alpine volvió a mostrar demoras significativas en sus detenciones. La parada de Franco Colapinto se extendió a 3,2 segundos, mientras que la de Pierre Gasly alcanzó los 7,5 segundos, un registro especialmente crítico en la Fórmula 1.
Este tipo de errores, que ya habían sido una constante en la temporada anterior, generan preocupación. Para una estructura que buscaba consolidar su evolución en 2026, la repetición de estas fallas representa un déjà vu incómodo, difícil de justificar en un deporte donde la velocidad es la premisa.