¿Cuándo y dónde vuelve a correr Colapinto tras su meritorio 9° puesto en Silverstone?

Franco Colapinto hizo un carrerón en Silverstone al remontar 10 lugares y finalizar en el 9° lugar. Ahora, dentro de dos semanas tendrá un nuevo desafío.

Franco Colapinto tendrá dos semanas de descanso antes de volver a afrontar una nueva carrera de F1.

Luego de una actuación memorable en Silverstone, donde avanzó diez posiciones para finalizar noveno y sumar puntos con Alpine, Franco Colapinto ya comienza a preparar su próximo compromiso en la Fórmula 1. El argentino volverá a competir del 17 al 19 de julio en el Gran Premio de Bélgica, una de las citas más tradicionales y exigentes del calendario.

El Gran Premio de Bélgica, el próximo desafío de Colapinto en la F1 Antes de volver a la pista habrá dos semanas de receso, un tiempo que será clave para Alpine. La escudería francesa buscará aprovechar el parate para seguir trabajando sobre el A526, un monoplaza que mostró altibajos en las últimas fechas, aunque en Gran Bretaña permitió que Colapinto completara una de sus mejores carreras desde su llegada a la máxima categoría.

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SUPER DRIVE @francolapinto!! pic.twitter.com/MqFG47EbHh — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 5, 2026 La actividad en Spa-Francorchamps se desarrollará con el formato habitual de fin de semana. El viernes habrá dos sesiones de entrenamientos libres, el sábado se disputarán la tercera práctica y la clasificación, mientras que el domingo llegará el turno de la carrera principal, en uno de los circuitos favoritos de los pilotos por su velocidad y complejidad.

Otra de las novedades es que el Gran Premio de Bélgica volverá a contar con transmisión televisiva. Después de que la carrera de Silverstone no se emitiera por TV, los fanáticos podrán seguir toda la actividad a través de Fox Sports y Disney+ Premium.