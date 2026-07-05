Franco Colapinto ganó diez posiciones en Silverstone y esta fue la reacción de Alpine

El equipo no tardó en reaccionar en redes tras la sólida carrera del argentino en el GP de Gran Bretaña.

Franco Colapinto cerró un destacado Gran Premio de Gran Bretaña, donde logró avanzar desde la decimonovena posición hasta el noveno puesto final, sumando dos puntos valiosos en la novena fecha del campeonato 2026 de la Fórmula 1.

El piloto argentino de Alpine había partido desde el fondo de la grilla, pero tuvo una gran largada y sostuvo un ritmo competitivo a lo largo de la carrera y se mantuvo cerca de la zona de puntos durante gran parte de la competencia, incluso por delante de su compañero Pierre Gasly en el tramo final.

Top work, Team pic.twitter.com/gndpVfWcvQ — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 5, 2026 La reacción de Alpine en redes sociales tras la carrera de Colapinto El cierre del Gran Premio no pasó desapercibido para la escudería francesa, que celebró la actuación del argentino en sus redes sociales oficiales con un mensaje directo y contundente: “P19 A P9. SUPER DRIVE”.

P19 TO P9



SUPER DRIVE @francolapinto!! pic.twitter.com/MqFG47EbHh — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 5, 2026 La publicación destacó la remontada de diez posiciones de Colapinto, en una carrera donde también influyeron los cambios en la parte final del clasificador, incluyendo la penalización al Mercedes de Kimi Antonelli y el despiste del Red Bull de Max Verstappen.