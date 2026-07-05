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Franco Colapinto hizo un carrerón en Silverstone, remontó 10 puestos y finalizó 9°.
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Carrerón de Colapinto: remontó 10 puestos y terminó 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña

Franco Colapinto hizo un tremendo carrerón, remontó 10 posiciones en Silverstone y finalizó en el 9° lugar dándole 2 puntos a la escudería Alpine.

Luciano Chiapasco

Luciano Chiapasco

El oriundo de Pilar mostró un ritmo sólido desde el inicio. Con una gran largada ganó cinco posiciones en la primera vuelta para ubicarse 14°, y desde allí comenzó una paciente escalada. Aprovechó cada oportunidad para superar rivales en pista y se mantuvo competitivo durante toda la carrera, consolidando una de sus mejores actuaciones desde su llegada a la Fórmula 1.

Video: la tremenda largada de Colapinto en Silverstone

La gran largada de Franco Colapinto en Silverstone

Sobre el cierre de la competencia, Colapinto terminó beneficiándose por la sanción aplicada a Kimi Antonelli y el abandono de Max Verstappen, situaciones que le permitieron avanzar hasta el noveno puesto definitivo. Así, completó una remontada de diez posiciones en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

La victoria quedó en manos de Charles Leclerc, que dominó gran parte de la carrera. El monegasco solo sufrió la presión de Antonelli en algunos pasajes, pero los problemas mecánicos que afectaron al Mercedes terminaron allanándole el camino hacia el triunfo.

La competencia concluyó detrás del auto de seguridad, lo que le quitó algo de emoción al desenlace. De todas maneras, el gran protagonista de la jornada para los argentinos fue Colapinto, que dejó atrás un sábado para el olvido y respondió con una actuación brillante para meterse nuevamente entre los diez mejores de la Fórmula 1.

Posiciones finales del GP de Gran Bretaña

  1. Charles Leclerc (Ferrari)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Lewis Hamilton (Ferrari)
  4. Lando Norris (McLaren)
  5. Isack Hadjar (Red Bull)
  6. Liam Lawson (RB)
  7. Arvid Lindblad (RB)
  8. Gabriel Bortoleto (Audi)
  9. Franco Colapinto (Alpine)
  10. Pierre Gasly (Alpine)
  11. Oscar Piastri (McLaren)
  12. Carlos Sainz (Williams)
  13. Ollie Bearman (Haas)
  14. Esteban Ocón (Haas)
  15. Sergio Pérez (Cadillac)
  16. Kimi Antonelli (Mercedes)
  17. Valtteri Bottas (Cadillac)
  18. Fernando Alonso (Aston Martin)
  19. Lance Stroll (Aston Martin)
  20. Max Verstappen (Red Bull)
  21. Alex Albon (Williams)
  22. Nico Hulkenberg (Audi)

Seguí el minuto a minuto de Franco Colapinto en Silverstone

Charles Leclerc ganó el GP de Gran Bretaña y sumó su primera victoria del año

El piloto monegasco consiguió el primer puesto en la primera vuelta y con un manejo subliminal se quedó con el triunfo en Silverstone. George Russell fue 2° y Lewis Hamilton terminó 3° completando el podio en Gran Bretaña.

Carrerón de Colapinto: terminó 9° remontando 10 posiciones y sumó 2 puntos para Alpine

Franco Colapinto hizo un tremendo carrerón, remontó 10 posiciones en Silverstone y finalizó en el 9° lugar dándole 2 puntos a la escudería Alpine. Pierre Gasly fue 10° y sumó otro punto.

Vergonzoso: el GP de Gran Bretaña terminó con un Safety Car

Max Verstappen sufrió un terrible impacto y abandonó el Gran Premio de Gran Bretaña: Safety Car

El cuatro veces campeón del mundo sufrió un tremendo impacto con su Red Bull y abandonó la carrera en Silverstone a pocas vueltas del final. Ahora, Colapinto está 10° y a la espera de la sanción a Antonelli.

Sanción de 5 segundos para Antonelli: por el momento Colapinto 10°

El piloto italiano, que viene sufriendo con su Mercedes, recibió una sanción de 5 segundos por exceder los límites de pista. Por el momento, Colapinto está 10° y suma un punto.

Insólito: problemas para Kimi Antonelli

El piloto italiano sufrió la rotura de la suspensión delantera de su Mercedes y perdió muchas posiciones al caer al 10° lugar.

Virtual Safety Car: se paró Hulkenberg y ahora todos entran a cambiar gomas

Hamilton superó a Verstappen y es el nuevo tercero en Silverstone

Verstappen, Russell y Hamilton protagonizan una tremenda batalla por el tercer puesto

El neerlandés aguanta los ataques de los dos pilotos británicos y mantiene su tercer lugar. No obstante, el de Mercedes sufrió un pinchazo e irá a boxes por lo que solo batallará con Lewis.

Antonelli recupera el primer puesto, pero debe entrar a boxes

Leclerc hizo su detención y Antonelli recuperó el liderazgo, aunque el monegasco volvió segundo y espera volver al primer lugar cuando pare el italiano. Norris sigue tercero, pero aún no pasó pro boxes y está bastante lejos del de Ferrari.

Mala parada de Gasly: 7.5s

El piloto francés tuvo una pésima parada y quedó muy relegado con respecto a Colapinto, quien aprovechó el error y lo pasó a él y a Bearman.

Colapinto a los boxes: cayó hasta el puesto 13°

Franco Colapinto ingresó a los boxes para cambiar sus gomas medias a las duras. Solo perdió una posición con Bearman y se ubica P13.

Verstappen a los boxes tras adelantar a Russell

El piloto neerlandés sobrepasó al británico, pero cedió su posición al ingresar a boxes y cambiar a gomas duras.

Antonelli superó a Hamilton y va a la caza por Leclerc

El italiano superó al siete veces campeón del mundo para recuperar el 2° lugar e ir en busca del primer puesto que ostenta Charles Leclerc.

Colapinto sigue ganando posiciones: ahora adelantó a Sainz y se ubica 12°

El piloto argentino sigue adelantando en Silverstone y ahora superó a Carlos Sainz para meterse 12°. Los dos Alpine siguen ganando posiciones y están cerca de las zona de puntos.

El toque de Albon y Bearman que terminó con una sanción para el de Williams

Sanción de 5 segundos para Lewis Hamilton: mala noticia para Ferrari

El piloto británico, que se encuentra en el 2° lugar, recibió una sanción de 5 segundos por parte de los comisarios de la FIA tras una falsa largada.

Gran movimiento de Colapinto para adelantar a Ocon: está 13°

Franco Colapinto sigue mostrando un buen ritmo con su Alpine y ahora hizo una gran maniobra para superar al piloto francés de Haas.

Tremenda largada de Colapinto: pasó de 19° a 14°

El piloto argentino ganó cinco posiciones en las primeras dos vueltas y ahora se ubica 14° por detrás de su compañero Pierre Gasly.

Gran largada de Leclerc y Hamilton: se lo comieron a Antonelli

El piloto monegasco tomó el liderato del GP en Silverstone y su compañero de equipo también superó a Antonelli. Por el momento, las dos Ferraris primeras, los de Mercedes por detrás y los Red Bull completan el 5° y 6° lugar.

Comenzó la vuelta de formación

La grilla de partida del GP de Gran Bretaña

11:00 Empieza el GP de Gran Bretaña

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