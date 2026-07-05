Carrerón de Colapinto: remontó 10 puestos y terminó 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña

Después del error provocado por un inconveniente mecánico que lo dejó fuera de combate en la clasificación, Franco Colapinto afrontó el Gran Premio de Gran Bretaña con una misión más que complicada. El piloto argentino partió desde el 19° lugar de la grilla en Silverstone, pero protagonizó una enorme remontada que le permitió cruzar la bandera a cuadros en la novena posición y volver a sumar puntos para Alpine.

El oriundo de Pilar mostró un ritmo sólido desde el inicio. Con una gran largada ganó cinco posiciones en la primera vuelta para ubicarse 14°, y desde allí comenzó una paciente escalada. Aprovechó cada oportunidad para superar rivales en pista y se mantuvo competitivo durante toda la carrera, consolidando una de sus mejores actuaciones desde su llegada a la Fórmula 1.

Video: la tremenda largada de Colapinto en Silverstone La gran largada de Franco Colapinto en Silverstone Sobre el cierre de la competencia, Colapinto terminó beneficiándose por la sanción aplicada a Kimi Antonelli y el abandono de Max Verstappen, situaciones que le permitieron avanzar hasta el noveno puesto definitivo. Así, completó una remontada de diez posiciones en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

La victoria quedó en manos de Charles Leclerc, que dominó gran parte de la carrera. El monegasco solo sufrió la presión de Antonelli en algunos pasajes, pero los problemas mecánicos que afectaron al Mercedes terminaron allanándole el camino hacia el triunfo.