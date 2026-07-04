Video: el impactante trompo de Franco Colapinto en Silverstone que lo dejó eliminado en la Q1

El piloto argentino perdió el control de su Alpine durante el intento decisivo en plena clasificación.

Franco Colapinto no pudo completar su último intento de vuelta rápida en la primera tanda de clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña. El piloto argentino perdió el control de la parte trasera de su Alpine en la zona de Becketts, realizó un trompo y quedó eliminado en la Q1 por primera vez en la temporada.

El incidente ocurrió en un sector de alta velocidad de Silverstone y, si bien no terminó con un impacto contra las barreras ni provocó daños, las imágenes reflejan la magnitud de la maniobra. Al pasar por el césped, el monoplaza rebotó sobre la superficie irregular y llegó a despegar completamente del suelo durante un instante antes de volver a apoyarse sobre sus ruedas.

El trompo de Colapinto durante la Q1 en Silverstone La radio de Colapinto y la explicación de Alpine La pérdida de control se produjo cuando Colapinto buscaba mejorar su registro para avanzar a la Q2. Al no poder completar la vuelta, quedó sin posibilidades de superar el corte y cerró su participación en la clasificación antes de lo previsto.

Apenas finalizó la maniobra, el argentino intentó entender qué había ocurrido y preguntó por radio: "¿Qué pasó? Perdió completamente la parte trasera". Desde el muro, su ingeniero Stuart Barlow respondió que el equipo estaba revisando los datos y le transmitió: "Sí, estamos mirando, amigo… No hay nada obvio que destaque en este momento. Hay un pequeño cambio de viento, pero no es grande. Desafortunadamente, estamos fuera".