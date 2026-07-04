Tras la Sprint, Colapinto fue contundente sobre el rendimiento de un rival directo: "Están en otra categoría"

Tras la carrera corta en Silverstone, el argentino describió sus sensaciones y la diferencia de ritmo con uno de los equipos de referencia.

Franco Colapinto dejó un análisis detallado de su rendimiento tras la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. El piloto argentino, que había partido desde el 14° lugar, logró escalar hasta el top 10 en la largada, pero luego no pudo sostener el ritmo y terminó en la 12ª posición.

La largada de Colapinto en la sprint Durante la competencia, el argentino llegó a ubicarse en lucha directa con Liam Lawson y Arvid Lindblad, aunque con el correr de las vueltas perdió terreno. Más tarde consiguió mantener detrás al Red Bull de Isack Hadjar durante varios giros, hasta que finalmente fue superado en el tramo medio de la carrera.

Un Alpine inestable y sin confianza en clasificación En su análisis posterior, Colapinto explicó las dificultades que sintió con el comportamiento del monoplaza: “Se sentía muy digital, un mouse muy sensible que no da estabilidad de entrada, no da confianza”, describió el piloto argentino al referirse al comportamiento del coche en las curvas rápidas del trazado de Silverstone.

En esa misma línea, amplió: “Al ir a fondo con el coche muy bajo en clasificación noté que tenía mucho rebote y se sentía muy digital, ¿no? Como un mouse muy sensible que no daba estabilidad en la entrada a las curvas, que no te daba confianza. En la carrera, obviamente, eso mejora al ir un tanto más lento, pero creo que estuvimos más firmes”.

Las declaraciones de Franco Colapinto tras la Sprint en Silverstone Racing Bulls, un paso por delante de Alpine El argentino también valoró su largada como uno de los puntos más altos del fin de semana, aunque reconoció los problemas de ritmo que aparecieron en la segunda mitad de la sprint.