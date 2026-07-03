La decepción de Colapinto tras la clasificación para la Sprint: "Esperaba algo más"

Franco Colapinto no terminó conforme con su actuación en la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña . El piloto argentino de Alpine avanzó hasta la SQ2, pero quedó eliminado en esa instancia y largará desde el decimocuarto puesto en la prueba corta que se disputará este sábado en el circuito de Silverstone.

Tras bajarse del auto, el bonaerense realizó una autocrítica y reconoció que esperaba pelear más adelante, especialmente por las buenas sensaciones que había mostrado el monoplaza durante los entrenamientos libres.

Pese a la decepción por el resultado, Colapinto también dejó en claro que el equipo ya trabaja para encontrar soluciones antes de la clasificación para la carrera principal, prevista para el sábado.

"Estoy algo decepcionado con el resultado de la calificación para la Sprint ya que esperaba algo más por cómo se notaba el auto por la mañana, al principio del día", expresó el argentino, cuyo mejor resultado en la Fórmula 1 sigue siendo el sexto puesto conseguido en el Gran Premio de Canadá.

Luego explicó qué ocurrió con el rendimiento del Alpine a medida que avanzó la jornada: "Empezamos bien el día, pero sabíamos que teníamos que hacer avances para sacar lo mejor de nuestro paquete. Hicimos algunos cambios, pero no sólo no conseguimos mejorarlo, sino que el coche era más impredecible a la hora de pilotarlo".

El objetivo de Alpine para lo que resta del fin de semana

Más allá del resultado, Colapinto aseguró que tanto él como el equipo buscarán aprovechar la Sprint para recopilar información que les permita mejorar el rendimiento del auto.

"Nos queda mucho trabajo por hacer esta noche. Lo haremos lo mejor posible en la Sprint con el fin de recabar más datos y hacer cambios para la calificación de mañana", sostuvo.

La pole para la Sprint quedó en manos del británico Lewis Hamilton, que marcó un tiempo de 1:28.376. En tanto, Colapinto partirá desde la decimocuarta posición con el objetivo de avanzar lugares y obtener información valiosa para encarar en mejores condiciones la clasificación de la carrera principal.

Franco Colapinto se mostró decepcionado tras la clasificación para la Sprint en Silverstone. X @AlpineF1Team

La carrera sprint del GP de Gran Bretaña, que se desarrolla en el mítico circuito de Silverstone, está programada para este sábado a las 8 de la mañana (hora de Argentina).