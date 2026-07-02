El inesperado "accidente" que sufrió Franco Colapinto antes del GP de Gran Bretaña: "Nos sacamos la mufa"
El piloto argentino vivió un curioso momento durante una entrevista en Silverstone y reaccionó con el humor que lo caracteriza.
A pocas horas del inicio de la actividad del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1, Franco Colapinto fue protagonista de una escena tan insólita como divertida. Mientras brindaba una entrevista para Fox Sports en el circuito de Silverstone, una planta cayó de manera inesperada sobre la mesa donde conversaba con la periodista Flor Andersen.
El fuerte viento que soplaba en el trazado británico terminó derribando la maceta, que quedó en medio del móvil. Afortunadamente, el objeto no golpeó ni al piloto argentino de Alpine ni a la periodista, por lo que el momento quedó solo como una divertida anécdota.
Colapinto reaccionó con el humor que lo caracteriza y convirtió el accidente en una catarata de bromas. "¡Boludo! ¡Esto es espectacular! Es la mejor nota de la historia. Casi lesionan al piloto, una tragedia", lanzó entre risas apenas ocurrió el incidente. Luego agregó: "Están locos, me quieren lesionar".
Tras el susto, el piloto argentino se tomó la situación con humor y aseguró: "Nos sacamos la mufa, ya está".
Franco Colapinto ya piensa en Silverstone
Más allá del simpático blooper, el piloto argentino mantiene el foco puesto en la actividad deportiva. El representante de Alpine llega a Silverstone después de terminar en el 15° puesto en el Gran Premio de Austria, una competencia en la que sufrió diferentes inconvenientes con su monoplaza, especialmente durante la largada.
Ahora, Colapinto buscará dejar atrás ese resultado y aprovechar una nueva oportunidad para seguir sumando experiencia en la máxima categoría. El Gran Premio de Gran Bretaña tendrá un cronograma especial, ya que además de la carrera principal incluirá una Sprint, lo que ofrecerá más kilómetros de competencia y nuevas posibilidades para el argentino a lo largo del fin de semana.