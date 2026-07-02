El inesperado "accidente" que sufrió Franco Colapinto antes del GP de Gran Bretaña: "Nos sacamos la mufa"

El piloto argentino vivió un curioso momento durante una entrevista en Silverstone y reaccionó con el humor que lo caracteriza.

Franco Colapinto fue protagonista de un divertido blooper durante una entrevista en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña.

A pocas horas del inicio de la actividad del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1, Franco Colapinto fue protagonista de una escena tan insólita como divertida. Mientras brindaba una entrevista para Fox Sports en el circuito de Silverstone, una planta cayó de manera inesperada sobre la mesa donde conversaba con la periodista Flor Andersen.

El fuerte viento que soplaba en el trazado británico terminó derribando la maceta, que quedó en medio del móvil. Afortunadamente, el objeto no golpeó ni al piloto argentino de Alpine ni a la periodista, por lo que el momento quedó solo como una divertida anécdota.

Colapinto reaccionó con el humor que lo caracteriza y convirtió el accidente en una catarata de bromas. "¡Boludo! ¡Esto es espectacular! Es la mejor nota de la historia. Casi lesionan al piloto, una tragedia", lanzó entre risas apenas ocurrió el incidente. Luego agregó: "Están locos, me quieren lesionar".

El insólito blooper en plena entrevista a Franco Colapinto Tras el susto, el piloto argentino se tomó la situación con humor y aseguró: "Nos sacamos la mufa, ya está".

Franco Colapinto ya piensa en Silverstone Más allá del simpático blooper, el piloto argentino mantiene el foco puesto en la actividad deportiva. El representante de Alpine llega a Silverstone después de terminar en el 15° puesto en el Gran Premio de Austria, una competencia en la que sufrió diferentes inconvenientes con su monoplaza, especialmente durante la largada.