El optimismo de Colapinto que ilusiona a Alpine antes del GP de Gran Bretaña: "Ojalá Silverstone no sea una limitación tan grande"

Franco Colapinto se mostró optimista de cara al GP de Gran Bretaña, un circuito muy especial para su carrera y en el que buscará volver a los puntos.

Luego del complicado fin de semana que vivió Alpine en el Gran Premio de Austria, Franco Colapinto ya puso la cabeza en Silverstone, donde la Fórmula 1 disputará la décima fecha del campeonato. El argentino analizó las dificultades que tuvo el A526 en Spielberg y se mostró confiado en que el trazado británico permitirá mostrar una mejor versión del equipo.

"Creo que entendemos las limitaciones que tuvimos de repente. Desde la primera vez que manejé en el fin de semana supe qué me estaba limitando, pero era complicado luchar contra eso o solucionarlo. El balance se volvió un poco más difícil de corregir porque en baja velocidad tenemos una cosa y en alta velocidad tenemos otra. Fue complicado encontrar una puesta a punto sin comprometer un aspecto para mejorar el otro", explicó el piloto de Pilar en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña.

Colapinto también señaló que las características del Red Bull Ring terminaron potenciando las debilidades del Alpine: "Austria es una pista que históricamente ha sido muy dura para nosotros. La altura, el calor y el desgaste de los neumáticos hicieron todo más complicado. Si ya sufrimos en Barcelona, en Austria fue aún peor. Entendemos el porqué y ojalá podamos solucionarlo rápido para que Silverstone no represente una limitación tan grande", afirmó.

El optimismo de Franco Colapinto de cara al GP de Silverstone Franco Colapinto se prepara para disputar una nueva carrera en Silverstone. www.francolapinto.com De cara al próximo compromiso, el argentino cree que las condiciones del circuito británico pueden jugar a favor de la escudería francesa: "Con menos calor y al nivel del mar creo que vamos a estar mejor. Además, empezar a conocer este auto al mismo tiempo que todos los demás me ayudó mucho. Carrera tras carrera fuimos encontrando una mejor puesta a punto y hoy me siento bastante cómodo y confiado con el auto", destacó.