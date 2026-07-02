La tremenda revelación del representante de Enzo Fernández sobre su futuro: "Estamos viendo opciones para que deje Chelsea"

Javier Pastore sorprendió al reconocer que el entorno de Enzo Fernández analiza opciones para dejar el conjunto inglés luego de la Copa del Mundo.

En plena disputa del Mundial 2026 con la Selección argentina, el futuro de Enzo Fernández volvió a instalarse en el centro de la escena. Javier Pastore, representante del mediocampista, reconoció que su entorno ya trabaja en la posibilidad de encontrarle un nuevo destino, alimentando así los rumores que desde hace meses lo vinculan con el Real Madrid.

En una entrevista con el diario español MARCA, Pastore dejó una declaración que no pasó inadvertida: "Hoy el jugador está tranquilamente pensando en la Selección, está jugando un Mundial, está muy cerca de pasar a los octavos de final. Él está pensando solo en eso y nosotros viendo posibilidades para salir del Chelsea, pero no hay nada firme ni confirmado en ningún club", aseguró el agente, que se encuentra en Estados Unidos siguiendo de cerca el torneo.

Javier Pastore reveló que Enzo Fernández podría irse del Chelsea luego del Mundial El representante también se refirió a los constantes viajes de Enzo a la capital española, un detalle que alimentó las especulaciones sobre un posible desembarco en el Merengue: "Tiene muchos amigos en Madrid y es muy amigo de Julián Álvarez. Todo el tiempo que pueden pasar juntos están juntos allá. Además, yo vivo en Madrid. Todas las veces que viajó fue para verme y resolver cuestiones de trabajo. Y aparte, ¿a quién no le gusta Madrid?", explicó.

Enzo Fernández, con un pie fuera del Chelsea tras la Copa del Mundo. EFE Más allá de las versiones, una eventual salida de Chelsea no será sencilla. Enzo tiene contrato con el conjunto londinense hasta 2031 y los Blues difícilmente acepten desprenderse de una de sus principales figuras por una cifra inferior a la inversión realizada a fines de 2022, cuando desembolsaron más de 120 millones de euros para comprar su pase al Benfica.