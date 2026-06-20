Real Madrid rompió el silencio sobre Michael Olise y alimentó los rumores por Enzo Fernández

El Real Madrid desmentió el supuesto interés por la figura de Francia. No obstante, no se expresó sobre Enzo, uno de los grandes objetivos en el mercado.

Real Madrid atraviesa días de enorme movimiento institucional y deportivo. Tras la reelección de Florentino Pérez como presidente, la llegada de José Mourinho al banco de suplentes y las incorporaciones ya confirmadas de Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva y Marc Cucurella, el club volvió a ser noticia por un comunicado oficial que generó repercusión en todo el mercado europeo.

Como suele hacer en los últimos tiempos, la entidad merengue publicó un escrito en su sitio web y lo difundió a través de sus redes sociales para desmentir categóricamente cualquier interés por Michael Olise. De esta manera, descartó por completo la posibilidad de iniciar negociaciones con el Bayern Múnich por el futbolista que viene de despertar el interés de varios gigantes europeos.

Real Madrid desmintió un interés por Michael Olise a través de un comunicado. EFE Real Madrid desmintió un interés por Olise, pero no por Enzo Fernández Sin embargo, la postura institucional también dejó una lectura inevitable: el club no hizo ninguna referencia a los rumores que vinculan a Enzo Fernández con la Casa Blanca. El mediocampista de la Selección Argentina es uno de los nombres que más seducen tanto a Florentino Pérez como a Mourinho, quien lo considera una pieza ideal para potenciar el mediocampo del equipo.

El campeón del mundo aparece entre los cuatro grandes objetivos que Real Madrid pretende incorporar en este mercado de pases. No obstante, la operación no será sencilla. Chelsea solo está dispuesto a negociar por una cifra cercana a los 130 millones de euros y cualquier oferta inferior sería rechazada de inmediato, por lo que la dirigencia española ya estudia la ingeniería financiera necesaria para afrontar una transferencia de semejante magnitud.