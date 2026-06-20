Insólito: la figura europea que se quedó afuera del Mundial y viajó a Estados Unidos para vender figuritas

Una estrella de una selección importante que no fue convocado al Mundial 2026 sorprendió a todos al aparecer en Estados Unidos ¡vendiendo figuritas!

Una figura del Mundial que no fue convocada por su selección se fue a vender figuritas a Estados Unidos.

Lejos de la Selección de Inglaterra, pero muy cerca del ambiente mundialista, Harry Maguire protagonizó una escena tan inesperada como llamativa en Nueva York. El defensor del Manchester United, que quedó afuera de la lista de convocados para el Mundial 2026, apareció atendiendo un puesto de venta de álbumes y figuritas de la Copa del Mundo, una imagen que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Las fotografías y los videos mostraron al zaguero inglés repartiendo productos oficiales, firmando autógrafos y compartiendo un momento distendido con los fanáticos que se acercaron al lugar. La presencia del futbolista sorprendió a los turistas y a los propios hinchas, que difícilmente imaginaban encontrarse con una de las figuras del Manchester United detrás de un stand promocional.

La actividad formó parte de una campaña organizada por Panini, que aprovechó el furor mundialista para llevar adelante una acción especial en Estados Unidos. Maguire participó de la entrega de álbumes, se sacó fotos con los presentes y se mostró relajado mientras disfruta de sus vacaciones, luego de no haber sido tenido en cuenta para disputar la Copa del Mundo.

Video: Harry Maguire estuvo vendiendo figuritas en Estados Unidos X @jefffcb14 Más tarde, el defensor también formó parte de un encuentro con simpatizantes del Manchester United en pleno Times Square, donde recibió el cariño de los fanáticos de los Diablos Rojos que se encontraban en la ciudad. Allí, el futbolista agradeció el apoyo y dejó un breve mensaje en sus redes sociales.