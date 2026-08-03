Según una encuesta, el 60% cree en las teorías conspirativas sobre la final del Mundial

Luego de la final del Mundial 2026 en la que España venció por 1 a 0 a Argentina comenzaron a surgir múltiples teorías conspirativas en redes sociales que señalaban que el partido estuvo arreglado. Una reciente encuesta reveló que más del 60% de los argentinos cree en esas versiones sobre presuntas presiones de la FIFA o amenazas a los jugadores de la Selección argentina.

Reale Dalla Torre Consultores realizó un estudio de opinión a nivel nacional entre el 24 y el 28 de julio sobre una muestra de 1.162 casos con un margen de confianza del 95% y un margen de error del 4%.

En el marco de este relevamiento se realizaron una serie de consultas vinculadas a la reciente Copa del Mundo realizada en Estados Unidos, México y Canadá. Las preguntas estuvieron orientadas al grado de confianza en los referentes de la Selección argentina como el DT Lionel Scaloni y el capitán Lionel Messi, pero también abordó las acusaciones de racismo contra el país y sobre las teorías conspirativas respecto a la final perdida contra España.

Tras la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, surgieron múltiples teorías conspirativas principalmente a raíz de un video de una charla de Messi a sus compañeros antes de ingresar al campo de juego. La mayoría de las versiones apuntaban a presuntas amenazas a los jugadores o presiones de la FIFA, motivadas por la bandera sobre las Islas Malvinas al final del partido con Inglaterra en semifinales o supuestos arreglos dirigenciales.

La encuesta de Reale Dalla Torre indagó respecto a estas versiones y preguntó: ¿Qué credibilidad te generan las que dicen que la derrota no fue solo deportiva?

Llamativamente la credibilidad de las teorías no deportivas no es un fenómeno de nicho sino mayoritario, ya que el 60,9% respondió que en alguna medida las cree.

El 32,1% respondió que le generan mucha credibilidad y el 28,8% señaló que bastante. Por otro lado, el 15% indicó que tienen poca credibilidad y otro 15% que no tienen ninguna y la derrota fue solo una cuestión deportiva.

A su vez, el estudio indica que se trata de un fenómeno perfectamente transversal que no lo organiza la grieta política, tampoco la modera la edad (los mayores, que más finales vieron, son apenas más escépticos: 55,2%) y no la filtra la educación: contra todo estereotipo, el segmento de mayor nivel educativo es el más dispuesto a creer (64,7%).

Las acusaciones de racismo

Otra de las consultas de la encuesta tuvo que ver con las acusaciones contra la Argentina por cuestiones de racismo o favoritismo por parte de la FIFA. La consultora preguntó a los encuestados de dónde creen que viene esta hostilidad.

El 46,3% respondió que vienen de los que nunca nos quisieron por rivalidades y resentimientos de siempre. El 15,7% lo atribuyó al progresismo "woke" internacional y un 5,4% indicó que tiene un origen en países y comunidades musulmanas, molestos por el alineamiento de la Argentina con Israel.

Por su parte, un 8,9% respondió que no es una campaña organizada sino que son críticas que en parte nos ganamos, mientras que un 23,6% afirmó que no sabe.

Al analizar estas dos preguntas, el estudio de opinión concluye que el país procesó la derrota como una injusticia, no como un resultado. La Selección, que era el último lugar donde los argentinos se encontraban en el orgullo, hoy los encuentra en la sospecha y esa bandera de agravio nacional, al no tener dueño partidario, queda disponible para cualquier actor político que sepa levantarla sin partidizarla.

La confianza en Scaloni y Messi

La encuesta de Reale Dalla Torre midió también el grado de confianza en los líderes de la Selección argentina.

El director técnico Lionel Scaloni acumuló un 81,8% de confianza, el capitán Lionel Messi un 81,5%, mientras que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia registró una confianza del 16,8% y una desconfianza del 61,4%.

En cuanto a los valores de la Selección que le gustaría ver trasladados a la política argentina, el 24,8% respondió que “unir en vez de dividir”, el 17,7% el “esfuerzo y mérito”, el 17,7% el “trabajo en equipo” y el 12,6% el “orgullo y esperanza”.

Finalmente, también se consultó sobre si Scaloni podría trasladar su liderazgo en caso de dedicarse a la política. El 41,7% indicó que podría trasladarlo con éxito y el 32% sostuvo que fracasaría ya que esa virtud es solo para el deporte.