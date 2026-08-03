Vuelve el frío a Mendoza: así estará el tiempo este lunes

Las advertencias alcanzan la cordillera de Mendoza, mientras que en el Gran Mendoza se espera una jornada estable y fresca.

La cordillera de Mendoza continuará bajo alerta por nevadas, viento blanco y ráfagas de hasta 100 km/h.

Este lunes, el Gran Mendoza disfrutará de un comienzo de semana con condiciones climáticas tranquilas, cielos parcialmente nublados y una temperatura mínima de 9°. Se espera poco cambio en las condiciones generales.

Por la tarde, el pronóstico indica que la máxima alcanzará los 19° en el área metropolitana, en una jornada fresca y sin precipitaciones significativas. No obstante, el panorama será radicalmente distinto en la cordillera de Mendoza, donde continúan vigentes las alertas meteorológicas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por nevadas persistentes de variada intensidad, con posibilidad de ser fuertes en ciertos momentos. Se prevén acumulaciones de nieve de entre 30 y 60 centímetros, pudiendo superarse puntualmente estos valores.

Estas nevadas estarán acompañadas por intensos vientos, reducción de la visibilidad y el fenómeno conocido como viento blanco. A esta situación se suma una segunda alerta por fuertes ráfagas en la zona cordillerana.