Festival tango del oeste: Mendoza vuelve a moverse al compás del 2x4

"El tango te espera", le dijo el Polaco a su sobrino y Mendoza tuvo que esperar casi 25 años -desde el surgimineto de Altertango- para que el tango volviera a encontrarse con los músicos locales.

Aunque nunca se fue del todo de la provincia, el género vive uno de sus momentos más importantes con bandas, orquestas, ensambles y escuelas de tango en la que los músicos buscan transmitir y difundir lo que no se lee en libros ni en la universidad.

Después de un largo recorrido personal y con la música, Gonzalo Lesta Saraví y Juan Cruz Zuloaga organizan la primera edición del Festival tango del oeste, un proyecto que buscar revivir la pasión tanguera en Mendoza, recuperar la música en vivo y salir de las conocidas milongas.

"La idea es hacer un concierto de tres bandas pero conseguimos dos lugares y dijimos llamemos a más bandas. La parte más profunda del proyecto tiene que ver con la difusión del género", contó a MDZ el Gonzalo Lesta Saraví que además de músico es director de una escuela orquesta y del Sexteto 1800 .

"La propuesta es conocer a las bandas locales que van a llevar un repertorio variado desde el tango criollo con gitarras criollas hasta Juan D’Arienzo y canciones propias", agregó.

Festival tango del oeste

Los próximos 7 y 8 de agosto, la provincia será sede de la primera edición del Festival Tango del Oeste, un encuentro que reunirá a cinco agrupaciones locales en dos noches dedicadas al género, la música en vivo y la identidad cultural mendocina.

La propuesta incluye venta de vinos y gastronomía en ambas jornadas, integrando en una misma experiencia lo mejor de la escena tanguera local con dos de los productos más representativos de la provincia.

La primera noche, el viernes 7, se desarrollará en La Partichella, en la calle San Martín antes de llegar al cementerio de Capital, un espacio que por su configuración íntima achica la distancia entre músicos y público y propone una experiencia de cercanía con el tango en vivo.

Esa noche tres agrupaciones compartirán el escenario: Sexteto 1800 integrado por una nueva generación de músicos dedicados al tango tradicional, Carmesí -un ensamble femenino que combina repertorio clásico con arreglos y composiciones propias- y La Mundial, una orquesta de espíritu milonguero que recupera la energía de las grandes formaciones típicas para llevar el tango a la pista de baile.

Cermesí Gentileza

La segunda jornada, el sábado 8, tendrá como escenario el Auditorio Dr. Gustavo Kent en el hospital Universitario, donde el festival ampliará su propuesta con un programa que abarca distintas generaciones del tango mendocino. Esa noche subirán al escenario Sexteto 1800, la reconocida orquesta típica Seré Tango y Los Barraganes, uno de los proyectos de mayor trayectoria de la provincia y referente del tango cuyano contemporáneo, con extensa producción discográfica y una destacada labor compositiva.

Una de las joyas del festival es Roberto Cereda, uno de los músicos de Seré tango que tiene 86 toca y hace 72 años toca el bandoneón. "Tocó con las bandas de la época de oro del tango", rescató Lesta Saraví.

Seré Tango Gentileza

Entradas y precios

Las entradas anticipadas cuestan $15.000 por noche o $25.000 el abono para las dos jornadas. Ambas funciones comienzan a las 20.30. Los menores de hasta 10 años no abonan entrada y hay entradas CUD disponibles.