El paso a Chile sigue cerrado pero anticipan una ventana de buen tiempo en cordillera

El paso a Chile se encuentra cerrado hace 20 días. Las nevadas seguirán hasta el sábado, pero se espera una ventana de buen tiempo para los próximos días.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor continúa cerrado por las intensas nevadas que afectan la alta montaña. Mientras cientos de camiones esperan la apertura del corredor para cruzar al vecino país, este lunes se cumplen 20 días de cierre.

Según los pronósticos, las nevadas se extenderán hasta el sábado 8 de agosto. Sin embargo, se espera una ventana de buen tiempo para el martes 4 y miércoles 5 de agosto que permitiría realizar tareas de limpieza en la ruta.

Para este lunes, Contingencias Climáticas anticipa que persistirá el mal tiempo y las precipitaciones hasta aproximadamente las 16. Posteriormente cesarán las precipitaciones, aunque continuará el cielo nublado.

A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 4°

Punta de Vaca: - 4°

P. del Inca: - 8°

Las Cuevas: - 9° Teniendo en cuenta que persisten las condiciones climáticas adversas en alta montaña, se recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender un viaje.