El paso a Chile continúa cerrado: cómo estará el tiempo los próximos días

El paso a Chile sigue cerrado por las intensas nevadas en cordillera y se espera el ingreso de un nuevo temporal.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor seguirá cerrado hasta nuevo aviso en medio de las intensas nevadas en cordillera. Para este jueves, el pronóstico anticipa precipitaciones débiles en el sector sur hasta las 12. A la medianoche comenzará un nuevo temporal, con precipitaciones que se extenderán progresivamente a toda la alta montaña.

Durante el viernes se anticipa un temporal muy intenso, con fuertes nevadas en toda la cordillera. Desde la madrugada se esperan precipitaciones intensas, que se iniciarán en el sector sur y se extenderán rápidamente al resto de la alta montaña. Las precipitaciones también afectarán al sector chileno con fuerte intensidad. Estas condiciones se mantendrán hasta aproximadamente las 5 del sábado.

El viernes ingresará un nuevo temporal que puede provocar fuertes nevadas en cordillera. Prensa Gendarmería De acuerdo con la proyección difundida por Gendarmería Nacional, entre el 6 y el 10 de agosto se espera una mejora de las condiciones climáticas en la cordillera. Hasta entonces, las autoridades recomiendan seguir los informes oficiales antes de planificar un viaje hacia Chile, ya que el estado del paso dependerá de la evolución del temporal.

Las tareas para despejar la ruta Mientras continúan las nevadas y a la espera del ingreso de un nuevo frente, se aprovechan las ventanas de buen tiempo para realizar tareas de despeje en la ruta. Este miércoles, las máquinas de Vialidad Nacional llegaron a Las Cuevas. El último contacto había sido el viernes 17 de julio cuando hubo evacuación de 3 personas.

Osvaldo Valle Luego de jornadas intensas de trabajo bajo condiciones climáticas extremas en la alta montaña mendocina, se logró liberar la traza de la Ruta Nacional 7. El personal del 4° Distrito de Vialidad Nacional operó de manera ininterrumpida utilizando topadoras, palas cargadoras y camiones barre-nieve para remover los grandes bloques acumulados por el temporal.