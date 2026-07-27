El paso a Chile continúa cerrado por nevadas: hasta dónde se puede subir

El paso a Chile se encuentra cerrado hasta próximo aviso. El pronóstico para los próximos días. Se puede subir solamente hasta la localidad de Polvaredas.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor continúa cerrado hasta nuevo aviso por las intensas nevadas en cordillera. Según el pronóstico, se esperan nevadas de leves a moderadas para los próximos días.

Tras varias semanas de condiciones meteorológicas adversas, anticipan una mejora a partir del martes 4 de agosto, y por varios días, lo que permitiría habilitar el cruce internacional. Actualmente el tránsito habilitado para turismo interno es hasta la localidad de Polvaredas.

En la mañana de este lunes ya se registran nevadas ligeras en alta montaña y las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 6°

Punta de Vaca: - 3°

P. del Inca: - 8°

Las Cuevas: - 9° Teniendo en cuenta que las condiciones climáticas adversas continuarán durante los próximos días, se recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender un viaje.