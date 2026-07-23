Nueva alerta por nevadas: hasta cuándo puede permanecer cerrado el paso a Chile

Tras una ventana de buen tiempo, este jueves ingresó otro sistema frontal desde Chile.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor continúa cerrado por el fuerte temporal que afecta a la alta montaña. Este miércoles hubo una ventana de buen tiempo que permitió limpiar la ruta hasta Punta de Vacas y extender la circulación hacia la zona.

Desde la Coordinación, indicaron que este jueves se puede circular únicamente hasta Uspallata y adelantaron el ingreso de otro sistema frontal desde Chile que se extendería hasta el miércoles 5 de agosto.

Este miércoles hubo una ventana de buen tiempo que permitió limpiar la ruta. Alf Ponce Mercado / MDZ "Persistirá el mal tiempo con precipitaciones de débiles a moderadas durante toda la jornada. Las precipitaciones tenderán a intensificarse sobre las zonas sur y centro de la cordillera a partir de las 13 a las 14. Los modelos indican una mejora pasajera desde las 6 del viernes", indica el pronóstico para la jornada.

Vialidad recomienda conducir con máxima precaución, sobre todo en las primeras horas del día y durante la noche, cuando el hielo vuelve a formarse sobre el camino.

Teniendo en cuenta que las condiciones climáticas adversas durarán hasta principios de agosto, se recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender un viaje.