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Nueva alerta por nevadas: hasta cuándo puede permanecer cerrado el paso a Chile

Tras una ventana de buen tiempo, este jueves ingresó otro sistema frontal desde Chile.

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Nieve en Las cuevas

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor continúa cerrado por el fuerte temporal que afecta a la alta montaña. Este miércoles hubo una ventana de buen tiempo que permitió limpiar la ruta hasta Punta de Vacas y extender la circulación hacia la zona.

Desde la Coordinación, indicaron que este jueves se puede circular únicamente hasta Uspallata y adelantaron el ingreso de otro sistema frontal desde Chile que se extendería hasta el miércoles 5 de agosto.

Este miércoles hubo una ventana de buen tiempo que permitió limpiar la ruta.

Este miércoles hubo una ventana de buen tiempo que permitió limpiar la ruta.

"Persistirá el mal tiempo con precipitaciones de débiles a moderadas durante toda la jornada. Las precipitaciones tenderán a intensificarse sobre las zonas sur y centro de la cordillera a partir de las 13 a las 14. Los modelos indican una mejora pasajera desde las 6 del viernes", indica el pronóstico para la jornada.

Vialidad recomienda conducir con máxima precaución, sobre todo en las primeras horas del día y durante la noche, cuando el hielo vuelve a formarse sobre el camino.

Teniendo en cuenta que las condiciones climáticas adversas durarán hasta principios de agosto, se recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender un viaje.

Paso Pehuenche

El paso Pehuenche, que es otra de las alternativas para cruzar a Chile, también permanece cerrado. Por lo tanto, vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas no podrán circular vía terrestre entre Mendoza y Chile.

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