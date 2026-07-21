La otra cara del temporal: cómo las nevadas pueden aliviar la sequía en Mendoza

Mientras Mendoza atraviesa una nueva temporada de sequía , con una disponibilidad de agua inferior a la de los últimos dos años y por debajo de los valores históricos, las intensas nevadas registradas en alta montaña generan expectativas de cara a la próxima temporada.

El fuerte temporal que comenzó el 15 de julio y que, según los pronósticos, podría extenderse hasta principios de agosto, ayudará a amortiguar el déficit hídrico. Sin embargo, los especialistas advierten que este evento por sí solo no será suficiente para revertir la situación: la provincia necesitará nuevas nevadas de magnitud similar para alcanzar los niveles considerados normales.

Las nevadas en alta montaña comenzaron durante la madrugada del 15 de julio, tal como anticiparon los pronósticos. En algunos sectores, la acumulación de nieve ya alcanzó los tres metros, y por las condiciones extremas, cerca de 50 personas debieron ser evacuadas.

Maximiliano Viale , investigador en Ciencias Atmosféricas del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), indicó que hacía años no se registraba una tormenta de estas características y explicó las causas del fenómeno.

"Tuvimos una nevada extrema en 2024, pero afectó más que nada a la cordillera del sur provincial, no tanto la del norte. En cambio, este evento afectó la cordillera del norte y también la cordillera de San Juan. Hace muchos años que no ocurría una tormenta tan significativa", señaló en diálogo con el programa "Digamos Todo" de MDZ Radio.

Viale expresó que las fuertes nevadas estarían asociadas al fenómeno de El Niño, un evento climático de escala global caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, que genera alteraciones meteorológicas en todo el globo.

El impacto de El Niño

Antes del inicio de la temporada invernal, los pronósticos adelantaron una mayor probabilidad de registrar precipitaciones por encima de lo normal, especialmente en la región cordillerana. Entre las consecuencias más probables también figuraba una mayor acumulación de nieve en alta montaña.

"Lo que está facilitando El Niño es un corredor en las aguas del Pacífico, donde van viajan sucesivos sistemas de mal tiempo y van llegando a la cordillera, generando eventos de nevada en la montaña. Ese es el impacto, por eso se está diciendo que vamos a tener varios días de nevadas", detalló Viale.

De acuerdo con los pronósticos, las nevadas se extenderán hasta el 2 de agosto, aunque no todos los días tendrán la misma intensidad.

"No significa que de acá a agosto vamos a tener diez días seguidos nevando. Sino que, por ejemplo, hoy estará nevando y mañana miércoles habrá una ventana. Luego llegará otra nevada de característica débil, que afectará más al sur provincial, y así sucesivamente", destacó.

Más agua en Mendoza

Tras dos años "buenos", Mendoza atraviesa nuevamente una temporada de sequía. En octubre de 2025, el Departamento General de Irrigación presentó el Pronóstico de Escurrimiento para el período comprendido entre octubre de 2025 y octubre de 2026, elaborado a partir de la nieve acumulada en la cordillera de Los Andes.

Los datos fueron alarmantes: la acumulación de nieve representaba apenas el 20% de un año considerado normal.

En este contexto, las fuertes nevadas registradas durante la última semana en la cordillera generan expectativas respecto a la disponibilidad de agua para la próxima temporada. Viale aseguró que el temporal ayudará a paliar el déficit hídrico, pero advirtió que no alcanzará par revertir por completo la situación.

Por las escazas nevadas registradas en 2025, Mendoza atraviesa una temporada de sequía. Alf Ponce Mercado / MDZ

"Va a ayudar muchísimo a amortiguar los años de sequía que vienen siendo cada vez más recurrentes. Los años asociados al fenómeno de El Niño terminan siendo años benévolos o ligeramente por encima de lo normal. La forma en la que El Niño deja la nieve es a través de estos eventos extraordinarios de nevadas, con dos o tres súper potentes", explicó.

Sin embargo, el temporal en curso no será suficiente para superar la crisis hídrica. "Necesitamos aún más", enfatizó el experto.

La buena noticia es que, según los pronósticos, el fenómeno estaría recién comenzando. Las proyecciones internacionales señalan que El Niño llegaría con mayor intensidad en la primavera, lo que podría ocasionar nevadas tardías en cordillera, y en consecuencia, una mayor disponibilidad de agua para el verano mendocino.