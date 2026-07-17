Continúa el alerta por nevadas y se espera que llueva en el llano: así estará el tiempo este sábado en Mendoza

Desde el SMN emitieron un nuevo alerta por nevadas intensas en toda la cordillera provincial. Se espera una jornada fría, con una máxima de 14 º C.

Mendoza se prepara para un fin de semana mayormente nublado y frío.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este sábado 18 de julio por nevadas en toda la cordillera de Mendoza. En el llano, desciende la temperatura y se esperan precipitaciones.

Según el SMN, continúa el alerta naranja por nevadas en alta montaña: “El área será afectada por nevadas intensas persistentes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 100 y 200 centímetros en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con posible viento blanco y reducción de visibilidad”, indicaron.

El SMN emitió un nuevo alerta por nevadas en la cordillera mendocina. Así estará el tiempo este sábado en Mendoza Viento: s e espera viento Zonda débil entre las 10 y las 21 en la precordillera, Malargüe, Oeste del Valle de Uco y Valle de Uspallata.

e espera viento Zonda débil entre las 10 y las 21 en la precordillera, Malargüe, Oeste del Valle de Uco y Valle de Uspallata. Nubosidad: cielo cubierto en Malargüe, con precipitaciones sobre la franja Oeste del Valle de Uco y Oeste del Gran Mendoza. En el resto del llano se prevé cielo seminublado.

cielo cubierto en Malargüe, con precipitaciones sobre la franja Oeste del Valle de Uco y Oeste del Gran Mendoza. En el resto del llano se prevé cielo seminublado. Alta Montaña: continúa el mal tiempo. Las precipitaciones tenderán a debilitarse durante la noche del sábado y la madrugada del domingo. Se mantiene el monitoreo de la situación meteorológica por parte de la Dirección Provincial de Defensa Civil.

Pronóstico para los próximos días Desde Contingencias Climáticas anticiparon un sábado mayormente nublado y frío con precipitaciones, vientos moderados del sudeste y nevadas intensas en cordillera. La mínima esperada es de 6 ºC y la máxima de 14 ºC.

El domingo también se presentará frío y nublado, aunque con mejorías parciales. El alerta por nevadas en cordillera continúa. La máxima en el llano rondaría los 12 ºC. El lunes seguirá descendiendo la temperatura y otra vez se anticipan precipitaciones: la temperatura oscilará entre los 3 ºC y los 9 ºC.