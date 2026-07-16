Continúa el alerta por nevadas intensas y se espera que llueva: en qué zonas de Mendoza

El SMN emitió un alerta naranja para este viernes. El tiempo comienza a desmejorar por la noche y se anticipa un fin de semana lluvioso y frío.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este viernes 17 de julio por nevadas intensas en toda la cordillera de Mendoza. En el llano se esperan precipitaciones, aunque el tiempo recién comenzaría a desmejorar por la noche.

Según el SMN, hay alerta naranja por nevadas en alta montaña: “El área será afectada por nevadas intensas persistentes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 100 y 250 centímetros en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con posible viento blanco y reducción de visibilidad”, indicaron.

Continúa el alerta por nevadas intensas en Mendoza, según el SMN. Así estará el tiempo este viernes en Mendoza Viento: circulación de viento sur leve entre las 11 y las 22 en la zona Sur y posteriormente en las zonas Norte y Este.

circulación de viento sur leve entre las 11 y las 22 en la zona Sur y posteriormente en las zonas Norte y Este. Nubosidad: cielo nublado en el Valle de Uco y en la zona Sur. Desde las 12 se esperan precipitaciones en Malargüe y a lo largo de toda la franja Oeste de Mendoza, incluyendo el Oeste del Valle de Uco y del Gran Mendoza. Durante la noche las precipitaciones se extenderán a todo el Valle de Uco, sectores del Oeste del Gran Mendoza y probablemente la zona Sur.

cielo nublado en el Valle de Uco y en la zona Sur. Desde las 12 se esperan precipitaciones en Malargüe y a lo largo de toda la franja Oeste de Mendoza, incluyendo el Oeste del Valle de Uco y del Gran Mendoza. Durante la noche las precipitaciones se extenderán a todo el Valle de Uco, sectores del Oeste del Gran Mendoza y probablemente la zona Sur. Alta Montaña: continúa el mal tiempo durante toda la jornada, con importantes precipitaciones níveas que se extenderán al sábado. Los modelos prevén acumulaciones de nieve nueva del orden de 50 a 60 cm durante el período de mayor intensidad. Pronóstico para los próximos días Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada mayormente nublada con precipitaciones aisladas que se inician en el sur provincial. La mínima esperada es de 6 ºC y la máxima de 18 ºC.

El sábado permanecerá mayormente nublado y frío, con precipitaciones, vientos moderados del sudeste y nevadas intensas en cordillera. La máxima será de apenas 13 ºC.