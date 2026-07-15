Alerta por nevadas intensas, vientos fuertes y Zonda: así estará el tiempo este jueves en Mendoza

El SMN emitió una serie de alertas para este jueves en Mendoza. Continúa el mal tiempo en alta montaña durante toda la jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias por nevadas intensas, vientos fuertes y Zonda para este jueves 16 de julio en distintas zonas de Mendoza.

Según el SMN, hay alerta naranja en la cordillera por nevadas: “El área será afectada por nevadas intensas persistentes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 100 y 200 centímetros en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con posible viento blanco y reducción de visibilidad”, indicaron.

El SMN emitió un alerta naranja por nevadas en la cordillera de Mendoza. Además, hay alerta amarilla por vientos intensos en el área alta de la cordillera, con velocidades entre los 60 y 80 Km/h, “con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad”.

Finalmente, hay alerta amarilla por Zonda en Malargüe: “El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h”, detallaron desde el SMN.

Alerta amarilla por Zonda en el sur de Mendoza. Así estará el tiempo este jueves en Mendoza Viento: se prevé viento Zonda débil entre las 7 y las 20 en la precordillera de Mendoza, Valle de Uspallata, Oeste del Valle de Uco, Malargüe y Sur de Malargüe.

se prevé viento Zonda débil entre las 7 y las 20 en la precordillera de Mendoza, Valle de Uspallata, Oeste del Valle de Uco, Malargüe y Sur de Malargüe. Nubosidad: cielo seminublado, con mayor nubosidad en la zona Sur. Desde el mediodía aumentará la nubosidad en las zonas Norte y Este, así como en el Valle de Uco. Hacia la noche y la madrugada siguiente podrían registrarse precipitaciones cercanas al llano en la franja Oeste provincial, afectando principalmente la precordillera.

cielo seminublado, con mayor nubosidad en la zona Sur. Desde el mediodía aumentará la nubosidad en las zonas Norte y Este, así como en el Valle de Uco. Hacia la noche y la madrugada siguiente podrían registrarse precipitaciones cercanas al llano en la franja Oeste provincial, afectando principalmente la precordillera. Alta Montaña: continuará el mal tiempo durante toda la jornada, con precipitaciones intensas y persistentes. Las condiciones más severas se esperan sobre el sector chileno de la cordillera, donde las precipitaciones serían de mayor intensidad que del lado argentino. Se confirma la continuidad del temporal durante el viernes, con persistencia de precipitaciones intensas también durante el sábado. Pronóstico para los próximos días Desde Contingencias Climáticas anticiparon un jueves parcialmente nublado, con poco cambio de la temperatura, Zonda en precordillera y nevadas intensas en cordillera. La mínima esperada es de 5 ºC y la máxima de 20 º C.