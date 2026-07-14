Alerta por nevadas, vientos fuertes y Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

El SMN emitió una serie de alertas para este miércoles. En el llano la máxima será de 19 ºC y recién comenzará a desmejorar el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias por nevadas, vientos fuertes y Zonda para este miércoles 15 de julio en Mendoza.

Según el SMN, hay alerta amarilla por nevadas durante la tarde y noche de este miércoles en toda la cordillera: “El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de nieve acumulada entre 30 y 50 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con posible viento blanco”, indicaron.

El SMN emitió un alerta por nevadas para este miércoles en toda la cordillera de Mendoza. También hay alerta por vientos fuertes en alta montaña: “El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos de la cordillera. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad”, detallaron.

Además, continúa el alerta por Zonda en precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo, además de Malargüe: “El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h”.

El SMN emitió un alerta por Zonda. Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza Viento: se prevé viento Zonda débil desde las 5 hasta las 22, afectando a la precordillera de Mendoza, Malargüe, Sur de Malargüe, Oeste del Valle de Uco y probablemente el Valle de Uspallata.

se prevé viento Zonda débil desde las 5 hasta las 22, afectando a la precordillera de Mendoza, Malargüe, Sur de Malargüe, Oeste del Valle de Uco y probablemente el Valle de Uspallata. Nubosidad: cielo nublado en la zona Sur, luego en el Valle de Uco. En el resto del llano se presentará entre despejado y seminublado.

Alta Montaña: desde la madrugada continuará el mal tiempo con precipitaciones en los sectores Sur y Central. Durante la tarde las precipitaciones se intensificarán, principalmente en el sector Sur, extendiéndose también al sector Norte con menor intensidad. El mal tiempo quedará instalado en toda la alta montaña provincial. Pronóstico para los próximos días Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura, además de probabilidad de neblinas matinales y Zonda en precordillera: con una mínima de 4 ºC y una máxima de 19 ºC.