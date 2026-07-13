El SMN anticipó fuertes nevadas en Mendoza: qué zonas serán las más afectadas esta semana
Mendoza comenzará la semana con tiempo estable, pero el miércoles cambiarán las condiciones en varios departamentos.
Mendoza arrancó la semana con tiempo estable, pero esa calma durará poco. Desde el miércoles, el panorama cambiará con la llegada de fuertes nevadas a distintos sectores de la cordillera. No serán simples nevadas, dado que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta. Los pronósticos también muestran chances de nieve y agua nieve cerca del Gran Mendoza, anticipando una ola polar.
Nevadas persistentes en la cordillera
Según el Sistema de Alerta Temprana del SMN, las nevadas comenzarán durante la tarde del miércoles y seguirán al menos hasta el jueves. El organismo explicó: "El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. En las zonas más bajas, las precipitaciones pueden ser en forma de lluvia y nieve".
Las zonas más complicadas estarán en el Valle de Uco, principalmente en Tunuyán y Tupungato, y también en la cordillera de Malargüe y San Rafael. En esos sectores se esperan las mayores acumulaciones de nieve y podrían aparecer dificultades para circular por caminos y rutas.
Las nevadas no terminarán el miércoles. Durante el jueves seguirán en buena parte de la cordillera y podrían acercarse a zonas próximas al Gran Mendoza. Según el modelo meteorológico Windy, Uspallata recibiría importantes acumulaciones, mientras que en Potrerillos y Cacheuta no se descarta la caída de nieve o agua nieve.
El frío también se hará sentir. Para el Gran Mendoza se espera una máxima cercana a los 17° y una mínima de 5°. En las zonas cordilleranas alcanzadas por el alerta, la temperatura será bastante más baja: las mínimas rondarán los 2° y las máximas apenas llegarían a los 10°.
Frente a este escenario, el SMN pidió evitar las actividades al aire libre, retirar con frecuencia la nieve acumulada en los techos y circular solo con vehículos preparados para hielo y nieve. También recomendó ventilar viviendas y autos para evitar la acumulación de monóxido de carbono, seguir la información oficial y tener lista una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.