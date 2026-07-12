Más de un mes: cuándo va a ser el próximo feriado en Argentina

Este domingo termina el fin de semana largo que comenzó el jueves 9 de julio por el Día de la Independencia y se extendió durante cuatro jornadas gracias al día no laborable con fines turísticos del viernes 10. Ahora habrá que esperar más de un mes para el próximo feriado nacional.

Según el calendario oficial, la próxima fecha será el lunes 17 de agosto, cuando se conmemore el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Desde este domingo 12 de julio faltan exactamente 36 días para esa jornada de descanso.

Como el feriado del 17 de agosto caerá lunes, se formará automáticamente un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto. En este caso, no será necesario trasladar la fecha ni agregar un día no laborable con fines turísticos .

La jornada recuerda la muerte de José de San Martín, ocurrida el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. El Libertador fue una figura fundamental para la independencia de Argentina, Chile y Perú.

Aunque la fecha está incluida entre los feriados trasladables establecidos por la Ley 27.399, este año se mantendrá el 17 de agosto porque coincide con un lunes.

Qué feriado queda después del 17 de agosto

Después del descanso de agosto, el siguiente feriado será el lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Esa fecha también permitirá formar un fin de semana largo de tres días.

Más adelante habrá otro descanso extendido entre el sábado 21 y el lunes 23 de noviembre, por el traslado del Día de la Soberanía Nacional. En diciembre, el último fin de semana extralargo del año se extenderá desde el sábado 5 hasta el martes 8, debido al día no laborable turístico del lunes 7 y al feriado por la Inmaculada Concepción de María.