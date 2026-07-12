Estalló una fuerte interna en Inglaterra a días de la semifinal ante Argentina: DT vs un referente

Thomas Tuchel hizo una fuerte autocrítica pese al triunfo 2-1 ante Noruega y una de las máximas figuras de Inglaterra salió a cruzarlo sin escrúpulos.

Inglaterra ya tiene la mira puesta en la semifinal del Mundial 2026 frente a la Selección argentina, que viene de eliminar 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario. Sin embargo, mientras los de Lionel Scaloni llegan con el envión de la clasificación, en el vestuario de los Tres Leones estalló una inesperada interna entre el entrenador Thomas Tuchel y una estrella del plantel.

Todo comenzó después del sufrido triunfo 2-1 sobre Noruega en los cuartos de final. Aunque el doblete de Jude Bellingham le dio el pase a la ronda definitoria, el técnico alemán sorprendió al mostrarse muy disconforme con el rendimiento de su equipo.

Las duras declaraciones de Tuchel post triunfo ante Noruega "El resultado es fantástico, estamos entre los cuatro primeros. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento. En todos los sentidos. Nos lo hemos puesto muy difícil por la forma en que hemos jugado: descuidados, con muchos errores técnicos, sin suficiente rapidez ni consistencia. Hoy hemos tenido suerte", lanzó Tuchel, dejando en evidencia su malestar pese a la clasificación.

Bellingham, disgustado, cruzó al DT de Inglaterra públicamente Las críticas no tardaron en encontrar respuesta. El propio Bellingham, una de las máximas figuras y referente junto a Harry Kane, salió al cruce de su entrenador y dejó una frase que alimentó la tensión a solo días del choque contra la Scaloneta.

"Quizá él no sabe lo que es jugar al fútbol en estas condiciones contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa y Sorloth", disparó el volante del Real Madrid. Luego intentó bajar el tono, pero siguió marcando diferencias con el mensaje del DT de Inglaterra: "No es un equipo fácil para jugar contra ellos. Así que tratamos de crear el mejor ambiente".