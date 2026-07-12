Tras el tempranero 1-0 de Argentina, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico fueron a buscar a Samuel para darle todo el mérito de una jugada que ya estaba planeada.

Si no se sufre, no vale. La Selección argentina está en semifinales del Mundial 2026 tras vencer por 3-1 a Suiza en otra infartante definición que se terminó resolviendo en tiempo suplementario gracias a un golazo de otro partido de Julián Álvarez.

Con todo lo que pasó durante el desarrollo del match en Kansas, lejos quedó el cabezazo de Alexis Mac Allister. El 10 del Liverpool abrió la cuenta a los 10 minutos por medio de un córner en el que ganó en el primer palo y todos los focos se fueron con Walter Samuel, el asistente de Lionel Scaloni que enseguida recibió la felicitación de todo el cuerpo técnico.

Scaloni, sobre las felicitaciones a Samuel en el gol de Mac Allister Fiel a su estilo, el DT campeón del mundo no gritó el gol que decretó el 1-0 pero sí reaccionó con euforia ante una jugada que, según reveló en conferencia de prensa, tiene todo el mérito del exdefensor de Boca. "Vieron que lo fuimos a saludar, está la imagen por todos lados", comentó en primera instancia. Y enseguida reveló: "Insistió mucho en que Alexis (Mac Allister) podía ganar en el primer palo si Leo (Messi) la tiraba ahí. En ese sector Alexis es de lo mejores".

Scaloni reveló el motivo por el que felicitó a Walter Samuel tras el gol de Mac Allister a Suiza. Video: ESPN Claro que después el Gringo pasó de darle los créditos a Samuel a llenar de elogios al propio Mac Allister, que en definitiva fue el que hizo que el ensayo salga a la perfección. "En la pelota parada no es necesario ser alto o grandote. Alexis no tiene su fuerte en la altura, pero va muy bien", resaltó.