La bronca del DT de Suiza luego de la eliminación ante la Selección argentina: "Esa decisión arbitral fue simplemente increíble"

Murat Yakin, entrenador de Suiza, se mostró muy molesto por la expulsión de Embolo, quien según él, condicionó todo lo que quedaba de partido.

La Selección argentina mantiene la ilusión del bicampeonato mundial y hoy dio un nuevo paso en busca de volver a gritar campeón. En un partido infartante, el equipo dirigido por Lionel Scaloni venció 3-1 a Suiza en el alargue y se metió en las semifinales del Mundial 2026 donde se verá las caras con Inglaterra.

Del lado de Argentina se desató la fiesta mientras que del de Suiza hubo mucho enojo y bronca contra el arbitraje, sobre todo por la expulsión de Breel Embolo minutos después de que los Helvéticos lograron empatar el encuentro.

La bronca del DT de Suiza luego de la eliminación ante la Selección argentina El primero que salió a hablar sobre esa situación fue Murat Yakin, DT de Suiza, quien en conferencia de prensa explotó de bronca y disparó fuertemente por la decisión del árbitro Pinheiro: “No había razón para esa amonestación. No lo entiendo. Ha sido una situación inocente, no era dañina. El error arbitral nos ha castigado y nos alteró todo el plan", comenzó.

Murat Yakin, entrenador de Suiza, explotó de bronca por la expulsión de Embolo. EFE "Esa decisión fue simplemente increíble. Estoy totalmente en desacuerdo. Hubo contacto claro y no entiendo cómo el árbitro y el VAR llegaron a esa conclusión. Suiza tenía todo el derecho a sentirse perjudicada. Argentina es un equipo fantástico, pero los partidos de esta importancia nunca deberían decidirse por arbitrajes polémicos", continuó.