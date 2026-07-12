Así se vivió en el Obelisco la clasificación de Argentina a semifinales

Los festejos y el desahogo no tardaron en llegar luego de que la Selección eliminara a los suizos en tiempo suplementario.

Centenares de personas coparon este sábado el Obelisco y sus inmediaciones para celebrar la agónica clasificación a las semifinales del Mundial, luego de la victoria en tiempo suplementario frente a Suiza. Desde los primeros minutos posteriores al pitazo final, una multitud comenzó a concentrarse en el tradicional punto de encuentro ubicado en la intersección de la avenida 9 de Julio y Corrientes, con banderas, camisetas y cánticos que acompañaron el festejo.

Juan Mateo Aberastain Juan Mateo Aberastain Juan Mateo Aberastain El emblemático centro neurálgico de la Ciudad de Buenos Aires volvió a convertirse en el escenario elegido por los fanáticos para compartir la alegría por el pase a la próxima instancia, donde el seleccionado argentino se enfrentará a Inglaterra en busca de un lugar en la final.

Juan Mateo Aberastain Ante la convocatoria espontánea de los simpatizantes, el Gobierno de la Ciudad desplegó un operativo especial de seguridad en la zona del Obelisco. Decenas de efectivos de la Policía de la Ciudad fueron destinados al lugar para ordenar el tránsito, garantizar la circulación de los peatones y prevenir incidentes, con el objetivo de que los festejos se desarrollen con normalidad y en un marco de tranquilidad.