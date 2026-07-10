La Ciudad refuerza el operativo en el Obelisco para el partido de la Selección: casi 800 efectivos y controles preventivos

El Gobierno porteño aumentará significativamente el número de policías para custodiar el centro, luego de que se detuvieran a 19 personas por incidentes tras el triunfo en octavos del Mundial 2026.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reforzará su operativo de seguridad por el partido de la Selección

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reforzará el operativo de seguridad de cara al partido de la Selección argentina, que jugará este sábado a las 22 su partido de cuartos de final del Mundial 2026 contra Suiza.

El martes pasado, a pesar del triunfo de la “Albiceleste” ante Egipto y la felicidad colectiva por la épica remontada, hubo violentos que produjeron incidentes en las inmediaciones del Obelisco. En total hubo 19 detenidos por destrozos y resistencia a la autoridad. Para ese encuentro de octavos de final, se habían dispuesto 500 efectivos para proteger las calles del centro de la Capital Federal.

Cómo será el operativo en la Ciudad de Buenos Aires este sábado Para esta ocasión, serán casi 500 los oficiales que se dispondrán en distintas zonas estratégicas. A su vez, los agentes tendrán el objetivo de revisar “heladeritas” y otros bolsos “sospechosos” que puedan contener elementos peligrosos y otros objetos que puedan ser tendientes de generar alboroto en vía pública.

En diálogo con MDZ, el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, dijo: “Permitimos que toda la sociedad salga, festeje, y así fue, una alegría para todos los que estuvieron presentes, familia, chicos, festejando en el Obelisco, hasta que después, en horas de la noche, irrumpió algún grupo de inadaptados y alcoholizados. Tenemos previsto un servicio mucho más grande. Por supuesto que vamos a permitir que también festejen si la Selección gana”.

“No va a haber ningún tipo de problema, pero con un poco más de controles para que no haya, al final de esto, un descontrol de personas, como las que hubo el otro día”, recalcó el funcionario.