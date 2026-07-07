Locura total e incidentes en el Obelisco: los festejos por la Selección terminaron con corridas y detenidos
Miles de hinchas celebraron el pase de la Selección argentina a cuartos de final, pero en el Obelisco la jornada terminó con disturbios y detenidos.
Luego del agónico triunfo de la Selección argentina frente a Egipto en un partido infartante, los hinchas salieron a festejar el pase a cuartos de final en distintos puntos del país. Uno de los principales lugares de celebración fue el Obelisco, que recibió a miles de fanáticos, aunque la jornada terminó con disturbios.
Tras los festejos, el ícono porteño volvió a ser escenario de incidentes: algunas personas comenzaron a lanzar piedras y botellazos, lo que generó corridas en la zona. Además, según informaron fuentes oficiales, por el momento hay al menos nueve detenidos.
Los disturbios en el Obelisco tras los festejos
Los festejos en el Obelisco
Mirá las imágenes de los festejos en el Obelisco
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