Presenta:

Sociedad

|

Obelisco

Locura total e incidentes en el Obelisco: los festejos por la Selección terminaron con corridas y detenidos

Miles de hinchas celebraron el pase de la Selección argentina a cuartos de final, pero en el Obelisco la jornada terminó con disturbios y detenidos.

Paula Bressi

Los festejos en el Obelisco tras la victoria de la Selección terminaron en disturbios.

Los festejos en el Obelisco tras la victoria de la Selección terminaron en disturbios.

Captura

Luego del agónico triunfo de la Selección argentina frente a Egipto en un partido infartante, los hinchas salieron a festejar el pase a cuartos de final en distintos puntos del país. Uno de los principales lugares de celebración fue el Obelisco, que recibió a miles de fanáticos, aunque la jornada terminó con disturbios.

Tras los festejos, el ícono porteño volvió a ser escenario de incidentes: algunas personas comenzaron a lanzar piedras y botellazos, lo que generó corridas en la zona. Además, según informaron fuentes oficiales, por el momento hay al menos nueve detenidos.

Los disturbios en el Obelisco tras los festejos

Los festejos en el Obelisco

Mirá las imágenes de los festejos en el Obelisco

Noticia en desarrollo

Archivado en

Notas Relacionadas