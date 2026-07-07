La tarotista que acertó el resultado frente a Egipto lanzó su predicción para cuartos de final

La victoria de la Selección argentina por 3-2 sobre Egipto en los octavos de final del Mundial no solo dejó una remontada memorable, sino también renovó la atención sobre la tarotista y numeróloga Marcela López, quien había anticipado que el conjunto de Lionel Scaloni lograría la clasificación, aunque advirtió que el encuentro sería mucho más complicado de lo esperado.

Tras acertar su pronóstico, volvió a lanzar una predicción y aseguró que la Albiceleste tiene destino de finalista.

Antes del partido, la astróloga salteña había publicado en sus redes sociales que las cartas mostraban una victoria argentina, pero aclaró que el equipo tendría que atravesar momentos de tensión para conseguir el pase a la siguiente ronda.

"La perseverancia y el trabajo en equipo marcarán la diferencia, permitiendo que Argentina elimine a Egipto y avance a los cuartos de final", escribió horas antes del encuentro. El desarrollo del partido pareció darle la razón: el conjunto africano se puso 2-0 arriba, pero el seleccionado nacional reaccionó a tiempo y terminó imponiéndose por 3-2.

Después del encuentro, López celebró haber acertado nuevamente su predicción y recordó que desde el comienzo había advertido que el compromiso sería muy exigente.

"Yo dije que no iba a ser fácil. Estoy muy feliz", expresó en diálogo con TN, al destacar que el resultado coincidió con la interpretación que había realizado de las cartas.

La tarotista, de 43 años, contó que practica la lectura del tarot desde los 12 y que desde hace varios años sigue de cerca el recorrido de la Selección argentina. Según explicó, comenzó a realizar predicciones deportivas durante la Copa América en la que el equipo rompió una larga sequía de títulos.

Además, recordó que también había anticipado la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar y que recientemente acertó el resultado del partido frente a Cabo Verde, incluso con detalles sobre el desarrollo del juego.

La apuesta para lo que viene

Con ese antecedente, López fue más allá y se animó a anticipar el recorrido de la Selección en las instancias decisivas del torneo.

"Aunque todavía no miré el resultado final, por lo que vengo viendo sé que Argentina llega a la final", aseguró.

La numeróloga explicó que complementa la lectura de las cartas con otros elementos vinculados a la astrología y las runas para elaborar sus pronósticos. "Me fijo mucho en los horarios, en las activaciones que tiene la Argentina y reviso varias veces las tiradas para no equivocarme", sostuvo.

"Estoy muy segura de lo que veo"

La tarotista reconoció que sus publicaciones suelen generar reacciones divididas en las redes sociales, donde recibe tanto mensajes de apoyo como cuestionamientos. Sin embargo, afirmó que eso no modifica su confianza en las interpretaciones que realiza.

"Yo estoy muy segura de lo que ven mis cartas y de lo que ven mis runas. Lo reviso mucho para no errarle", señaló.

Mientras la Selección ya piensa en los cuartos de final, la expectativa también crece entre quienes siguen sus pronósticos.