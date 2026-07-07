Cuándo juega la Selección argentina contra Suiza por los cuartos del Mundial 2026: día, hora y sede
Luego del agónico triunfo por 3-2 ante Egipto, la Selección argentina de Lionel Scaloni deberá viajar a Kansas para los cuartos de final, donde espera entre Colombia o Suiza.
Tras vencer 3-2 a Egipto de manera agónica en Atlanta, luego de dar vuelta un partido increíble, la Selección Argentina ya tiene fecha, horario y sede para su próximo compromiso en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará este sábado 11 de julio, a las 22.00, hora de Argentina, en el Kansas City Stadium, por los cuartos de final ante Suiza.
De esta manera, la Albiceleste, que ya se encuentra entre los mejores ocho equipos de la Copa del Mundo, buscará meterse entre los cuatro mejores del torneo.
Dónde jugará los cuartos de final la Selección argentina
El próximo encuentro se disputará en Kansas City, en un estadio que la Selección ya conoce en este certamen, ya que allí debutó con un triunfo 3-0 frente a Argelia.
Suiza, el rival de Argentina en cuartos de final.
Este martes por la noche, en Toronto, Canadá, se enfrentaron Suiza y Colombia, por la otra llave que definía el rival de Argentina en cuartos. Donde, tras empatar 0-0 tras el alargue, el conjunto europeo se impuso por penales ante el equipo dirigido por Néstor Lorenzo por 4-3 desde los 12 pasos.
Los suizos habían llegado a esta instancia luego de eliminar justamente a Argelia por 2-0, mientras que el equipo dirigido por Lorenzo avanzó tras dejar en el camino a Ghana por 1-0.