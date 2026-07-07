Cuándo juega la Selección argentina contra Suiza por los cuartos del Mundial 2026: día, hora y sede

Luego del agónico triunfo por 3-2 ante Egipto, la Selección argentina de Lionel Scaloni deberá viajar a Kansas para los cuartos de final, donde espera entre Colombia o Suiza.

La Selección argentina se clasificó con goles de Romero, Messi y Enzo Fernández a cuartos de final.

Tras vencer 3-2 a Egipto de manera agónica en Atlanta, luego de dar vuelta un partido increíble, la Selección Argentina ya tiene fecha, horario y sede para su próximo compromiso en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará este sábado 11 de julio, a las 22.00, hora de Argentina, en el Kansas City Stadium, por los cuartos de final ante Suiza.

De esta manera, la Albiceleste, que ya se encuentra entre los mejores ocho equipos de la Copa del Mundo, buscará meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Dónde jugará los cuartos de final la Selección argentina El próximo encuentro se disputará en Kansas City, en un estadio que la Selección ya conoce en este certamen, ya que allí debutó con un triunfo 3-0 frente a Argelia.

Messi marcó el empate y nuevamente fue figura en el agónico e histórico triunfo argentino. EFE Suiza, el rival de Argentina en cuartos de final. Este martes por la noche, en Toronto, Canadá, se enfrentaron Suiza y Colombia, por la otra llave que definía el rival de Argentina en cuartos. Donde, tras empatar 0-0 tras el alargue, el conjunto europeo se impuso por penales ante el equipo dirigido por Néstor Lorenzo por 4-3 desde los 12 pasos.